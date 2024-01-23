Объявлены претенденты на «Оскар». Лидер по числу номинаций – «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

На «Оскар» за лучший фильм претендуют ленты: «Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Анатомия падения», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные», «Зона интересов».

В номинации «Лучшая режиссура» за «Оскар» будут бороться Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), а также Жюстин Трие («Анатомия падения») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

Среди претендентов на премию в номинации «Лучший актер» - Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Брэдли Купер («Маэстро»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Колман Доминго («Растин») и Пол Джаматти («Оставленные»).

В номинации «Лучшая актриса» за «Оскар» будут бороться - Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения») и Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»).

На награду в номинации «Лучшая актриса второго плана» претендуют Америка Феррера («Барби»), Эмили Блант («Оппенгеймер»), Джоди Фостер («Дайана Найэд»), Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»). В числе претендентов на звание «Лучшего актера второго плана» - Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), Марк Руффало («Бедные-несчастные»), Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Райан Гослинг («Барби») и Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»).

В числе претендентов на «Оскар» в номинации «лучший анимационный фильм» представлены «Мальчик и птица» (Хаяо Миядзаки), «Мечты робота» (Пабло Берхер), «Элементарно» (Питер Сон), «Нимона» (Ник Бруно, Трой Квон) и «Человек-паук: Паутина вселенных» (Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон).

На «Оскар» в категории «лучший документальный фильм» номинирована документальная лента Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» - о первых неделях российского вторжения в Украину, которые Мстислав Чернов вместе с репортерами агентства Associated Press, провел в Мариуполе. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Также в номинации «лучший документальный фильм» представлены «Боби Уайн: Президент народа» (Мозес Бвайо, Кристофер Шарп), «Вечная память» (Маите Альберди), «Четыре дочери» (Каутер Бен Ханья) и «Убить тигра» (Ниша Пахуджа).

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.