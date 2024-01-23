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Фото ⟩ Украинские беженцы вышли в Эстонии на демонстрацию

Арвед Брейдакс
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Украинские беженцы вчера, 22 января, отпраздновали День соборности Украины демонстрацией на центральной площади Выру и призвали европейцев помочь украинским солдатам выиграть войну.

«Мы хотим сказать всем людям, что мы все должны приложить усилия, - сказала организатор акции Мила Дмитренко из НКО Ukraina Vilna!. - Эта война - проблема не только Украины, это проблема всей Европы. Грузия, Чечня, Сирия – все пострадали от рук России, а теперь страдает Украина. Если Украина падет, следующей будет Польша или Эстония – к сожалению, это правда жизни».

«Поэтому, - добавила Дмитренко, - я призываю всех объединить усилия, чтобы помочь украинским солдатам победить российских террористов».

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