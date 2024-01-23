В ФОКУСЕ ⟩ Мартин Херем дал реформистам возможность выбрать удобного для себя главу Сил обороны

Партия EKRE, у которой есть союзники из коалиционных партий даже в комиссии по государственной обороне Рийгикогу, позицию которой премьер-министр обязан выслушать по закону, несомненно, попытается расшатать процесс. Члены партии реформ Меэлис Кийль и Антс Лаанеотс ранее переходили на сторону EKRE при голосованиях по вопросам государственной обороны.

Страх перед требовательным Пальмом

Осторожность Партии реформ придает вес позиции комиссии по обороне. EKRE и ее союзники в комиссии по государственной обороне, скорее всего, будут готовы поддержать любого кандидата, который будет отличаться своим стилем и вектором руководства от Херема, то есть не будет слишком разговорчивым в общении с политиками.

Командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм. Фото: Сандер Ильвест

Предполагаемого фаворита Херема, генерал-майора Вейко-Велло Пальма, уже пытались, так сказать, отодвинуть слухами о ссоре между ним и британским контингентом здесь, которые посол Великобритании Росс Аллен публично опроверг. Зная гордость британских военных, посол не смог бы пойти на такой шаг, если бы под этими историями были реальные основания. Пальм требовательный и неудобный, на госслужбе Эстонии требовательность часто расценивается как грубость. Видимо, союзники тоже привыкли к излишней снисходительности восточноевропейцев. Даже в Силах обороны Эстонии до сих пор сохраняется военно-бюрократическая инерция и вялость, до сих пор не все смирились с изменившейся ситуацией с безопасностью, иногда они движутся в старом темпе мирного времени.