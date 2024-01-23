В ФОКУСЕ ⟩ Мартин Херем дал реформистам возможность выбрать удобного для себя главу Сил обороны

Досрочный уход генерала Херема лишает его права голоса при выборе преемника
Реформистам необходимо обуздать расходы на оборону, чтобы выполнить другие предвыборные обещания
Помимо политиков, будущего главу Сил обороны стремятся контролировать и чиновники
Мы не знаем, кто станет следующим главой Сил обороны, но знаем, что коалиционные партии из-за бюджетной неразберихи заинтересованы в том, чтобы найти на эту должность человека, который бы публично не требовал увеличения расходов на оборону выше минимальных трех процентов. По мнению редактора Меэлиса Ойдсалу, покладистость в бюджетных вопросах может стать решающим фактором при выборе главы Сил обороны.
Досрочная отставка главы Сил обороны генерала Мартина Херема поразила общественность как гром среди ясного неба, или как испанская ракета поразила озерцо в болоте Эндла. Внезапную отставку генералов часто рассматривают как выражение протеста, поэтому в поступке Херема также искали признаки протеста.
Сегодня мы не знаем, что стояло за неожиданным шагом генерала, в какой степени это решение было обусловлено личным соображениями, а в какой – политическими обстоятельствами. Пожалуй, нет смысла искать в отставке генерала особую интригу. В конце концов, глава Сил обороны также может уйти с искренней уверенностью в том, что он сделал все, что мог, и что чужой свежий взгляд и другой стиль обеспечат лучшее будущее Силам обороны.
Военное развитие Сил обороны под руководством генерала Мартина Херема (2018-2024 гг.)
Источник: kaitseministeerium Фото: www.mil.ee, EuroSpike GmbH/RAFAEL, www.imago-images.de/Scanpix, Tartu PM/Scanpix Baltic
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) рассказал, что генерал обратился к нему с желанием уйти в конце прошлого года. Если задуматься о том, что же такое могло произойти тогда, что заставило Херема передумать продолжать работу, единственное, что приходит на ум, – это осеннее обсуждение стратегии государственного бюджета.
И до, и после выборов в Рийгикогу политические партии обещали, что новый уровень расходов на оборону – три процента от валового внутреннего продукта (ВВП) – не станет новым стеклянным потолком для развития государственной обороны, как это случилось с обещанными ранее двумя процентами. Три процента ВВП должны были стать минимумом расходов, а не потолком. Также реформисты пообещали развивать оборону страны в соответствии с советами главы Сил обороны. Силы обороны дали свои советы еще до обсуждения стратегии государственного бюджета на этот раз, публично заявив о необходимости пополнения запасов боеприпасов.
Херем ударился головой о стеклянный потолок?
Однако в ходе переговоров по бюджету не было предметного обсуждения дополнительных потребностей Сил обороны. Вместо этого обсуждалось, не следует ли сократить оборонный бюджет на 2024 год до трех процентов. В последующих объяснениях это подавалось как обсуждение предложения рассрочить расходы на оборону. При этом реформисты подтвердили, что все решения по финансированию государственной обороны принимались в соответствии с военными рекомендациями главы Сил обороны.
По сути, таким образом политики сами вложили эти слова в уста Херема. Не исключено, что генерал разбил о свою голову, которую ему и так пришлось ломать из-за войны, еще об один стеклянный потолок финансирования обороны. О вероятности этого упоминал в своих публичных комментариях его предшественник, бывший глава Сил обороны и нынешний депутат Европарламента от Отечества Рихо Террас, которого, конечно, может побудить высказать свое мнение партийный интерес.
От самого Херема мы сможем услышать, что же на самом деле довело так внезапно, только тогда, когда он повесит свой мундир на вешалку, если вообще услышим. В любом случае генерал предоставил правительству возможность выбрать главу Сил обороны Эстонии, который бы более смиренно, чем Херем, справлялся, действуя под новым стеклянным куполом, установленным политиками на военной оборонной.
Отставки генералов в странах НАТО случаются нечасто, хотя совсем недавно в знак протеста одновременно в отставку подали начальник Генерального штаба и начальник оперативного отдела ВС Польши
Отставки генералов в странах НАТО случаются не так уж и часто, хотя совсем недавно в знак протеста подали в отставку одновременно два польских генерала – Глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Томаш Пиотровский. Эти военнослужащие, которые, как и генерал Херем, вступили в должность в 2018 году, неожиданно подали заявление об отставке президенту Анджею Дуде в октябре прошлого года. Причина – нараставшая с мая напряженность в отношениях с министром обороны Мариушем Блащаком. Последний обвинил руководство Вооруженных сил в халатности в связи с российской ракетой, которая залетела на территорию Польши еще в декабре 2022 года, но была обнаружена только через четыре месяца – в апреле – на территории Польши.
Певкур помнил об ошибке Ляэнеметса
У главы нашей обороны нет в шкафу ни одной такой «забытой ракеты». Печально известная испанская ракета также приземлилась в болоте Эндла за четыре месяца до его назначения. Однако у Херема, как и у польских генералов, политики уже давно танцуют на спине. Рано или поздно это надоедает.
В ответ на многолетние обвинений EKRE в подрыве обороноспособности командующий Силами обороны решил начать открытое противостояние в СМИ. Как ни странно, иногда фамильярно и с более прямым текстом, чем мы привыкли слышать от высокопоставленных чиновников.
Херем пошел на риск. Некоторые даже объясняют плохой результат EKRE на выборах в Рийгикогу в прошлом году словесной перепалкой между Херемом и Хельме. Конечно, трудно измерить реальное влияние перебранки на результаты выборов. До тех пор, пока высокопоставленный военный офицер ограничивается публичным опровержением конкретных ложных обвинений, нет никаких оснований предъявлять ему претензии в чем-либо. Но и Херем не был безупречным лидером. Никто не является. Его не нужно бальзамировать, его не нужно проклинать.
Министр обороны Ханно Певкур, говоря о кандидатах на пост следующего главы Сил обороны, постарался с самого начала избежать ошибки министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия) при выборе им генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA), и судорожно воздерживался от названия фаворита. У министра обороны, возможно, и нет твердого фаворита среди генералов, об этом говорит необычное решение добавить в неофициальный список кандидатов полковника – командира 1-й пехотной бригады Андруса Мерило.
Повышение военнослужащего в звании полковника до главы Сил обороны не станет первым первым случаем в странах НАТО, но все равно будет крайне редким и исключительным шагом, который также покажет недоверие политического руководства по отношению к генералитету и поставит под вопрос всю политику продвижения Сил обороны до сих пор.
Без явного фаворита безопаснее
Поскольку генерал Херем решил уйти досрочно, он в некоторой степени утратил свое право голоса при выборе своего преемника. Видимо, министр обороны Певкур чувствует, что как только он заявит о своих предпочтениях, фаворит станет мишенью для политических соперников. Для Партии реформ самое главное, наверное, не в том, чтобы главой Сил обороны стал лучший из возможных кандидатов, выверенный с точностью до миллиметра, а в том, чтобы сам процесс отбора прошел безупречно.
Для Партии реформ самое главное, наверное, не в том, что главой Сил обороны станет лучший из возможных кандидатов, измеренный на миллиметр, а в том, чтобы сам процесс отбора прошел безупречно
Как было сказано, реформистов также устроило бы, если бы новый глава Минобороны пообещал не оспаривать публично новый трехпроцентный «стеклянный потолок» расходов на оборону. Это поможет Партии реформ – независимо от того, возглавит ли ее Кая Каллас или ее преемник, когда следующим летом к власти вступит новый глава Сил обороны, – сосредоточиться на других предвыборных обещаниях, в частности на приведении в порядок государственных финансов, устранении «налогового горба», и достижении климатической нейтральности.
В то же время министру обороны даже без каких-либо политических соображений разумно сохранить максимально широкий список кандидатов и спокойно добиться консенсуса. Таким образом, условия могут быть лучше созданы для кандидатов. Ни у одного из кандидатов нет легитимных надежд на получение должности главы Сил обороны. Возможный широкомасштабный и хорошо продуманный процесс отбора в итоге пойдет на пользу новому главе Сил обороны.
В условиях низкого рейтинга Партии реформ другие партии испытывают соблазн критиковать реформистов при выборе главы Сил обороны, чтобы выставить их дураками в единственном вопросе, который для них остался опорным. Министр внутренних дел Ляэнеметс, вероятно, до сих пор досадует из-за мощного и результативного вмешательство реформистов, с которым он столкнулся при в выборе генерального директора PPA. Не исключено, что голову министра внутренних дел посещала мысль, так сказать, отплатить премьер-министру Каллас при выборе главы Сил обороны.
Партия EKRE, у которой есть союзники из коалиционных партий даже в комиссии по государственной обороне Рийгикогу, позицию которой премьер-министр обязан выслушать по закону, несомненно, попытается расшатать процесс. Члены партии реформ Меэлис Кийль и Антс Лаанеотс ранее переходили на сторону EKRE при голосованиях по вопросам государственной обороны.
Страх перед требовательным Пальмом
Осторожность Партии реформ придает вес позиции комиссии по обороне. EKRE и ее союзники в комиссии по государственной обороне, скорее всего, будут готовы поддержать любого кандидата, который будет отличаться своим стилем и вектором руководства от Херема, то есть не будет слишком разговорчивым в общении с политиками.
Предполагаемого фаворита Херема, генерал-майора Вейко-Велло Пальма, уже пытались, так сказать, отодвинуть слухами о ссоре между ним и британским контингентом здесь, которые посол Великобритании Росс Аллен публично опроверг. Зная гордость британских военных, посол не смог бы пойти на такой шаг, если бы под этими историями были реальные основания. Пальм требовательный и неудобный, на госслужбе Эстонии требовательность часто расценивается как грубость. Видимо, союзники тоже привыкли к излишней снисходительности восточноевропейцев. Даже в Силах обороны Эстонии до сих пор сохраняется военно-бюрократическая инерция и вялость, до сих пор не все смирились с изменившейся ситуацией с безопасностью, иногда они движутся в старом темпе мирного времени.
Генерал-майор Пальм, будучи главой Сил обороны, был бы таким же неудобным партнером для политиков, как и генерал Херем. Если Певкур захочет отдать предпочтение удобному кандидату при выборе следующего главы Сил обороны, Пальм, вероятно, не будет рассматриваться. В то же время смелость задавать политикам неудобные вопросы и готовность не соглашаться с устанавливаемыми как чиновниками, так и политиками рамками для мышления и ресурсов, на которых до сих пор и основывалась успешность Херема. Без дискомфорта, который генерал вызвал у политиков и чиновников, военная оборона Эстонии сегодня, вероятно, все еще находилась бы в том же состоянии, что и до войны в Украине.
Парадоксально, но глава Сил обороны, публично выступавший против EKRE, сделал почти все, чего годами публично требовал в военной обороне член фракции национальных консерваторов в Рийгикогу, подполковник запаса Лео Куннас и другие. При генерале Хереме численность Сил обороны в военное время увеличилась практически вдвое (с 27 000 до 43 700 человек), дальность огня увеличилась в десять раз. С появлением ракетных систем ВМФ и ВВС вышли за рамки статуса нишевых сил.
Мартин Херем не захотел публично признавать, что деньги на приобретение противокорабельных ракетных комплексов и морских мин были найдены по инициативе EKRE
Своей требовательностью EKRE также внесла свой нетрадиционный вклад в развитие военной обороны Эстонии. Генерал Херем, например, не захотел публично признавать, что осенью 2020 года деньги на приобретение противокорабельных ракетных комплексов и морских мин были продавлены в бюджетную стратегию страны именно по инициативе национал-консерваторов. Херем также сначала был открыто против инициативы Центристской партии о приобретении ПВО средней дальности, но позже передумал. Генерал таким образом защитил свой статус главного военного советника правительства. А это и нужно защищать, иначе у политических партий появляются любимые виды войск, а военная оборона – это хрупкое единое целое, корректировать которое должен профессионал, а не политики.
У теневого министра обороны свои интересы
Помимо политиков, чиновники также предпочли бы, чтобы руководитель Сил обороны был наименее неудобным. Госсекретарь Таймар Петеркоп уже некоторое время занят проектом порученного ему нового так называемого Закона о комплексном кризисе (Закон о гражданском кризисе и государственной обороне). Генерал-майор Вейко-Велло Пальм – один из тех госслужащих, которые публично выразили свое несогласие с законопроектом. Проект делает управление военной обороной более запутанным и отвлекает внимание от войны во время войны.
Это сопротивление было не просто признаком вспыльчивости генерал-майора Пальма. Бывший министр обороны Юри Луйк в прошлом также констатировал, что с поправками к Закону о государственной обороне Государственная канцелярия взяла на себя слишком много задач и полномочий по принятию решений в вопросах государственной обороны.
Кандидаты на пост главы Сил обороны, скорее всего, должны быть готовы отказаться от прокрустова ложа, устроенного политиками и чиновниками в процессе выбора
Эстония не нуждается в двух министрах обороны, особенно если один из них – госсекретарь – не несет политической ответственности. Учитывая управленческие характеристики Таймара Петеркопа, весьма вероятно, что госсекретарь также попытается конкурировать с министром обороны Певкуром за кулисами Дома Стенбока в процессе выбора нового начальника обороны, хотя госсекретарь и комиссия по отбору высших должностных лиц, который он возглавляет, согласно закону, не имеет никакой роли в выборе главы обороны.
Кандидаты на пост главы Сил обороны, скорее всего, должны быть готовы отказаться от прокрустова ложа, устроенного политиками и чиновниками в процессе выбора. Учитывая бюджетные ограничения, исходящие от правительства, и нежелание министра обороны Певкура финансировать обороноспособность согласно военным рекомендациям главы Сил обороны, кандидат, готовый в процессе отбора дать обещание не оспаривать новый трехпроцентный стеклянный потолок финансирования государственной обороны, установленный политиками, будет иметь преимущество.
По сути, это означало бы возврат к гражданскому управлению государственной обороной, как это было во времена до генерала Херема, когда Силы обороны действовали стабильно и предсказуемо в рамках, предоставленных политикам, а военное мышление было сформировано скорее бюрократами и дипломатами, которые склонны молчать о неприятных вещах. Как стало ясно за последние пару лет, оборонная ситуация в Эстонии в прошлом несколько приукрашивалась. Учитывая новую геополитическую ситуацию, такое стремление к стабильности может дорого обойтись для обороноспособности Эстонии.