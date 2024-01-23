«Новости в 7» за 23 января: нужно ли запретить русский язык на сайтах мнистерств и флаг РФ на заправках, что ожидает экономику Эстонии, Йыхви готовится стать киностолицей страны и знакомство со стендап-комиком Александром Поповым

Сегодня в выпуске:

- Запретить русскоязычные версии сайтов госучреждений призывают политики из EKRE. Российский флаг в меню бензоколонок на заправочных станциях нарушает закон о демонстрации символов, связанных с военной агрессией. Подробности в нашем репортаже

- Это важно: новое государственное мобильное приложение заменит удостоврения личности; Евросоюз близок к использованию замороженных активов России в пользу Украины; в ходе массированных ракетных ударов по Киеву и Харькову погибли мирные жители

- Экономический спад продолжится, но есть и более позитивные новости. Прогноз экспертов банка SEB на 2024-й год изучал корреспондент «Новостей в семь»

- Ида-Вирумаа планирует стать кинематогрфическим центром Эстонии. С планами строительства в Йыхви современных студий для производства фильмов знакомился наш корреспондент в регионе

- Это интересно: колокола на Ратуше в Тарту исполнят гимн столицы культуры Европы-2024; жителей Силламяэ просят не мешать работам по уборке деревьев и как в Мексике жирафа от морозов спасали

- Стенд-ап комедия - это не только про смех, но еще и про боль. О своем непростом пути на сцену и о том, как негативные переживания и моральные травмы становятся шутками, нашему корреспонденту рассказал известный в Эстонии комик Александр Попов

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 23 января.