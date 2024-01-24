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КАРТЫ РАСКРЫТЫ ⟩ Будущий глава фракции центристов: стало легче, маленькой компанией можно и в разведку

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Перебежчики могли бы вести себя честнее
  • Угрозы распада фракции не существует
  • По острым темам будет четкая позиция

Куда пойдет фракция центристов при новом председателе? Что изменилось после ухода ряда видных политиков? Каковы ориентиры на ближайшее время?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель Центристской партии (ЦП), парламентарий Лаури Лаатс, который в ближайшее время готовится возглавить фракцию центристов в Рийгикогу.

Выдержки из беседы:

– Чем вызвано промедление с назначением нового председателя фракции?

– В парламенте возникла небольшая неразбериха. Покинувшие нашу фракцию члены продолжают числиться в комиссиях, в том числе на постах вице-председателей, принадлежащих Центристской партии или оппозиции в целом. Поскольку в коалиционных партиях еще не решили вопрос с перестановками в комиссиях, возникла задержка с назначениями и у нас. Продолжается это уже третью неделю. Надеюсь, что не позднее конца следующей недели вопрос будет решен.

– Возник побочный эффект, вызванный перебежчиками? По этой причине центристы решили сначала разобраться с перестановками в комиссиях, а потом уже назначить председателя фракции?

– Да, нам важно понимать, в каких комиссиях кто из центристов будет представлен, потом настанет черед председателей и вице-председателей фракции.

– Насколько типична ситуация нарушенного из-за перебежчиков баланса в руководстве комиссий, когда посты председателей и замов принадлежат коалиции?

– Это не соответствует закону. Ранее таких ситуаций не возникало. Было бы честнее, если бы ушедшие из нашей фракции депутаты сразу подали в отставку в комиссиях. Но они этого не сделали. В результате возникла такая ситуация.

– Как будет действовать Центристская партия, если перебежчики не подадут в отставку со своих постов в комиссиях?

– Надеюсь, что в конечном итоге ситуация разрешится и руководство парламента закроет этот вопрос. Если перебежчики действительно не решатся на отставку, то рассмотрение вопроса придется выводить на юридическую основу.

– Не придется ли фракции ЦП из-за своей малочисленности отказаться от части комиссий?

– В результате ухода ряда депутатов из фракции сложилась непростая ситуация. В парламенте 11 комиссий, на которые приходится шестеро депутатов-центристов. Седьмой депутат – вице-спикер Юри Ратас, не имеющий права участвовать в работе комиссий. Таким образом, центристы не смогут охватить все комиссии.

– Существует ли угроза распада фракции?

– Нет! Никакой угрозы нет. Оставшиеся во фракции центристы – это команда, которая будет работать до конца созыва, то есть еще три года. На самом деле, маленькой компанией в разведку идти надежнее, чем большой. Можно работать эффективно и вшестером.

– Юри Ратаса вы уже не считаете?

– Я имел в виду в первую очередь комиссии. Что касается Юри Ратаса, то всем известно из СМИ, что он взял время на обдумывание дальнейших шагов – остаться с центристами или сделать выбор в пользу других партий. Он вел переговоры как минимум с двумя другими партиями. Это лишнее подтверждение тому, что сомневающиеся центристы следуют совершенно разным векторам, им все равно куда пристроиться. Понятно, что это уже не дело.

– Когда Ратас определится, с кем он?

– Пусть на этот вопрос отвечает сам Ратас.

– Каковы задачи центристов после потери почти половины фракции?

– Задачи остались прежними. Не изменять своим избирателям и придерживаться своей платформы. Самую большую тревогу вызывает снижение рождаемости. В минувшем году в Эстонии уровень рождаемости был самым низким за последние 100 лет. Без людей невозможно развитие. Как решать эту проблему? Шведский вариант – за счет миграции – для Эстонии нежелателен. Принятое там в 60-х–70-х годах решение сейчас открыто признано неправильным. Эстония должна делать ставки на своих жителей, пропагандировать институт семьи уже со школьной скамьи.

– Куда пойдет фракция центристов при при новом председателе? Будут ли новые ориентиры?

– Никаких отклонений от утвержденной программы не будет. Принципиально важно – определить общую позицию центристов по электронным выборам и однополым бракам.

На самом деле, 90% членов Центристской партии, в которой числится 13 000 членов, и это крупнейшая и по сей день партия страны, не поддерживают электронные выборы. Избиратели тоже в основной своей массе настроены скептически.

Однополые браки – это часть темы института традиционной семьи. В этом вопросе центристам тоже предстоит определиться. Ушедшие политики поддерживали однополые браки. Нынешнее руководство ЦП не поддерживает. Собираемся ли мы что-то менять? Думаю, что поезд уже ушел. Важно послать сигнал обществу, что центристы поддерживают традиции – традиционную семью и традиционное голосование.

– Как вы будете справляться? Что по силам небольшой фракции пока еще из семи депутатов?

– Вопрос не в количестве. Чем больше, тем лучше – это не про нас. Вопрос в эффективности команды. Не забывайте, что в составе большой Центристской партии – много специалистов, бывших министров, опытных политиков муниципального масштаба и т.д. Дальше мы будем работать на этом фундаменте.

– Чем компенсировать сокращение депутатского представительства вне Таллинна и Нарвы? Ушедшие представляли регионы…

– Покинувшие партию политики представляли Выру, Валга и Пыльвамаа. Тем не менее, центристы остаются у власти и на юге Эстонии (Пыльва) и работают над тем, чтобы прийти к власти в других самоуправлениях. В Нарве, Кохтла-Ярве, Тапа это уже удалось.

– Дальнейшего исхода политиков из партии удастся избежать?

– Ситуация внутри партии стабилизировалась. Выход последней группы политиков в чем-то даже позитивно отразился на ситуации внутри партии. Все карты раскрыты. Стало очевидно, ушедшие просто пристроились на теплые места, а предъявленные претензии – несостоятельны.

– А именно? Какие претензии несостоятельны?

– О том, что партия взяла новый курс, а также о том, что в партии под председательством политика с русским именем эстонцы не задержатся. Напомню, что большинство членов ЦП – эстоноязычные. Неправда, что мы работаем только с русскоязычным электоратом!

– Как не растерять эстоноязычные голоса и эстоноязычных политиков на фоне постоянных разговоров о превращении ЦП в русскую партию?

– Подобные разговоры велись на протяжении всех 33-х лет существования ЦП. Русская карта все время в игре. Мы даже к этому уже привыкли. Центристы не откажутся от своих принципов – от налаживания мостов между населением, общающимся на эстонском и русском языках. И хотя за возведение мостов мы все время и получаем, все равно будем продолжать в прежнем духе. Нельзя в отношении эстонцев и русских рисовать черно-белую картину.

– Что, по сути, изменилось во фракции и партии после ухода последней группы политиков?

– Стало легче. Это как в семье во время кризиса – либо продолжать бесконечные разборки, либо подать на развод.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: куда пойдет фракция центристов при новом председателе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti
Студия Postimees: куда пойдет фракция центристов при новом председателе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti Фото: Konstantin Sednev
  • Чем вызвано промедление с назначением нового председателя фракции?
  • Насколько типична ситуация, при которой из-за смены политиками фракций в руководстве комиссий посты председателей и заместителей принадлежат только представителям коалиции?  
  • Когда будет устранен подобный побочный эффект, вызванный перебежчиками?
  • Не противоречит ли это закону?
  • Придется ли поредевшей фракции ЦП отказаться от части комиссий?
  • Существует ли угроза распада фракции?
  • Каковы задачи центристов после потери почти половины фракции?
  • Какие ориентиры задаст новый председатель фракции?
  • Что по силам небольшой фракции из пока еще семи депутатов?
  • Чем компенсировать сокращение депутатского представительства вне Таллинна и Нарвы? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

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