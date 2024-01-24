КАРТЫ РАСКРЫТЫ ⟩ Будущий глава фракции центристов: стало легче, маленькой компанией можно и в разведку

– Вопрос не в количестве. Чем больше, тем лучше – это не про нас. Вопрос в эффективности команды. Не забывайте, что в составе большой Центристской партии – много специалистов, бывших министров, опытных политиков муниципального масштаба и т.д. Дальше мы будем работать на этом фундаменте.
– Чем компенсировать сокращение депутатского представительства вне Таллинна и Нарвы? Ушедшие представляли регионы…
– Покинувшие партию политики представляли Выру, Валга и Пыльвамаа. Тем не менее, центристы остаются у власти и на юге Эстонии (Пыльва) и работают над тем, чтобы прийти к власти в других самоуправлениях. В Нарве, Кохтла-Ярве, Тапа это уже удалось.
– Дальнейшего исхода политиков из партии удастся избежать?
– Ситуация внутри партии стабилизировалась. Выход последней группы политиков в чем-то даже позитивно отразился на ситуации внутри партии. Все карты раскрыты. Стало очевидно, ушедшие просто пристроились на теплые места, а предъявленные претензии – несостоятельны.
– А именно? Какие претензии несостоятельны?
– О том, что партия взяла новый курс, а также о том, что в партии под председательством политика с русским именем эстонцы не задержатся. Напомню, что большинство членов ЦП – эстоноязычные. Неправда, что мы работаем только с русскоязычным электоратом!
– Как не растерять эстоноязычные голоса и эстоноязычных политиков на фоне постоянных разговоров о превращении ЦП в русскую партию?
– Подобные разговоры велись на протяжении всех 33-х лет существования ЦП. Русская карта все время в игре. Мы даже к этому уже привыкли. Центристы не откажутся от своих принципов – от налаживания мостов между населением, общающимся на эстонском и русском языках. И хотя за возведение мостов мы все время и получаем, все равно будем продолжать в прежнем духе. Нельзя в отношении эстонцев и русских рисовать черно-белую картину.