КАРТЫ РАСКРЫТЫ ⟩ Будущий глава фракции центристов: стало легче, маленькой компанией можно и в разведку

– Надеюсь, что в конечном итоге ситуация разрешится и руководство парламента закроет этот вопрос. Если перебежчики действительно не решатся на отставку, то рассмотрение вопроса придется выводить на юридическую основу.

– Не придется ли фракции ЦП из-за своей малочисленности отказаться от части комиссий?

– В результате ухода ряда депутатов из фракции сложилась непростая ситуация. В парламенте 11 комиссий, на которые приходится шестеро депутатов-центристов. Седьмой депутат – вице-спикер Юри Ратас, не имеющий права участвовать в работе комиссий. Таким образом, центристы не смогут охватить все комиссии.

– Существует ли угроза распада фракции?

– Нет! Никакой угрозы нет. Оставшиеся во фракции центристы – это команда, которая будет работать до конца созыва, то есть еще три года. На самом деле, маленькой компанией в разведку идти надежнее, чем большой. Можно работать эффективно и вшестером.

– Юри Ратаса вы уже не считаете?

– Я имел в виду в первую очередь комиссии. Что касается Юри Ратаса, то всем известно из СМИ, что он взял время на обдумывание дальнейших шагов – остаться с центристами или сделать выбор в пользу других партий. Он вел переговоры как минимум с двумя другими партиями. Это лишнее подтверждение тому, что сомневающиеся центристы следуют совершенно разным векторам, им все равно куда пристроиться. Понятно, что это уже не дело.

– Когда Ратас определится, с кем он?