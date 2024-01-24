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Студия Postimees: куда пойдет фракция центристов при новом председателе?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что изменилось во фракции Центристской партии после ухода целого ряда видных политиков? Каковы ориентиры на ближайшее время?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель Центристской партии (ЦП), парламентарий Лаури Лаатс, который в ближайшее время может возглавить фракцию центристов в Рийгикогу. Следите за эфиром в 13:00!

  • Чем вызвано промедление с назначением нового председателя фракции?
  • Насколько типична ситуация, при которой из-за смены политиками фракций в руководстве комиссий посты председателей и заместителей принадлежат только представителям коалиции?  
  • Когда будет устранен подобный побочный эффект, вызванный перебежчиками?
  • Не противоречит ли это закону?
  • Придется ли поредевшей фракции ЦП отказаться от части комиссий?
  • Существует ли угроза распада фракции?
  • Каковы задачи центристов после потери почти половины фракции?
  • Какие ориентиры задаст новый председатель фракции?
  • Что по силам небольшой фракции из пока еще семи депутатов?
  • Чем компенсировать сокращение депутатского представительства вне Таллинна и Нарвы? 
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