Студия Postimees: куда пойдет фракция центристов при новом председателе?

Что изменилось во фракции Центристской партии после ухода целого ряда видных политиков? Каковы ориентиры на ближайшее время?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель Центристской партии (ЦП), парламентарий Лаури Лаатс, который в ближайшее время может возглавить фракцию центристов в Рийгикогу. Следите за эфиром в 13:00!
- Чем вызвано промедление с назначением нового председателя фракции?
- Насколько типична ситуация, при которой из-за смены политиками фракций в руководстве комиссий посты председателей и заместителей принадлежат только представителям коалиции?
- Когда будет устранен подобный побочный эффект, вызванный перебежчиками?
- Не противоречит ли это закону?
- Придется ли поредевшей фракции ЦП отказаться от части комиссий?
- Существует ли угроза распада фракции?
- Каковы задачи центристов после потери почти половины фракции?
- Какие ориентиры задаст новый председатель фракции?
- Что по силам небольшой фракции из пока еще семи депутатов?
- Чем компенсировать сокращение депутатского представительства вне Таллинна и Нарвы?