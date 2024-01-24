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ПОЯС ОБОРОНЫ ⟩ Министр: строительство бункеров не означает подготовку к войне

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Землю под бункеры решено арендовать, а не выкупать
  • 600 бункеров будет возведено примерно за пару лет
  • В мирное время в них можно хранить картофель

Эстония построит 600 бункеров на эстонско-российской границе. Как пояс обороны укрепит Балтию? К чему идет подготовка?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

– Почему решено создать пояс обороны? К чему идет подготовка?

– На саммите в Мадриде в 2022 году было принято решение об изменении оборонной структуры стран НАТО и обновлении региональных планов. В минувшем году в Вильнюсе эти планы были одобрены. Теперь наступил этап их реализации. Подчеркиваю, что эти меры предпринимаются в мирной ситуации, когда нет реальной угрозы.

Строительство бункеров не означает, что у нас будет война. Плановая закупка гаубиц – это тоже не подготовка к войне. Конечно, мы должны быть готовы защищать Эстонию в любой момент. Бункеры повысят нашу готовность к кризисным ситуациям.

– За счет чего будут найдены необходимые 60 миллионов евро?

– Все планы и на случай мирной обстановки, и на случай кризисных ситуаций разработаны заранее. В бюджете уже предусмотрены средства для закупки нового оружия, проведения учений и т.д.

– 10 миллионов евро для бастующих учителей не найти, 60 миллионов на бункеры – не вопрос?

– Объем оборонного бюджета составляет 1,3 миллиарда евро. Пенсионный бюджет превышает 2 миллиарда евро. В сравнении с этими цифрами кому-то может показаться странным, что не найти 10 миллионов для учителей. Каждое министерство обязано обеспечить собственные нужны – закупку оружия, выплату пенсий и т.д. Речь не идет о выделении дополнительного финансирования, как в случае с учителями.

– Налоги снова повышать не придется?

– Нет! Налоги мы уже повысили. Увеличение налога с оборота до 22% было обусловлено именно ростом расходов на оборону. Оборонная доля теперь доведена до 3% от ВВП.

– От чего защитят такие укрепления, как бункеры?

– В первую очередь они возводятся для пехоты, чтобы при необходимости в них можно было укрыться. В этих бункерах также можно будет разместить амуницию. Данные сооружения являются частью общего плана. Бункеры появятся в тех местах на границе с Россией, где мы должны присутствовать в случае кризиса.

– С чем нужно считаться жителям Ида-Вирумаа и южной Эстонии при строительстве таких объектов? Будет ли установлен спецрежим в районе пояса обороны? Возникнет ли линия отчуждения?

– В первую очередь мы воспользуемся государственными землями. При необходимости готовы вступить в переговоры и с частными владельцами, это возможно только с согласия другой стороны. 

В мирное время частные землевладельцы смогут использовать бункеры для своих нужд. Например, хранить там картофель. Это всегда пожалуйста! Мы даже сможем что-то платить им за аренду земли. В случае кризиса бункеры будет использоваться государством.

– Не кажется ли вам, что со временем эти подвалы могут быть так захламлены, что ими невозможно будет воспользоваться на момент кризиса?

– Такого не может быть! О необходимости получить доступ к бункерам мы узнаем заранее, а не за день до начала событий. Мы располагаем всей необходимой информацией и заблаговременно сообщим обо всем жителям. Для нас важно сохранить с людьми хорошие отношения.

– Не возникнет ли долгих земельных споров, как это было при расширении полигона Нурсипалу?

– Надеюсь, что этого удастся избежать. Повторюсь, что люди смогут дальше пользоваться своими землями, мы не будем их выкупать. В данном случае предусмотрена плата за аренду. Если кто-то захочет продать свою землю, мы будем согласны обсудить эту тему. Такое тоже не исключено. Попробуем со всеми найти компромисс.

К лету этого года будут возведены первые два-три бункера в качестве образцов. Люди смогут получить наглядное представление о том, что это такое.

– Какая инфраструктура будет создаваться и расширяться в районе пояса обороны? Появятся ли там новые дороги – шоссейные, железнодорожные?

– У нас есть один железнодорожный проект, но он не связан с планами по созданию пояса обороны. Мы ходатайствуем о выделении еврофинансирования для ремонта железной дороги на юге Эстонии. Еврокомиссия пока не ответила.

Шоссейные дороги при необходимости будут перестроены и отремонтированы. Пока проблемных мест на карте не обозначено.

– Не получится ли со строительством бункеров так же, как с Rail Baltica? Сроки реализации проекта смещены как минимум на четыре года с 2026-го на 2030-й, стоимость работ за это время выросла в два-три раза.

– Проект с бункерами не столь масштабный. Вопрос упирается только в то, чтобы получить добро от владельцев земли. Все остальные моменты будут стандартизированы. Во всех местах возводятся однотипные бункеры. Значительный объем работ будет выполнен в цехе, на месте это займет не так уж много времени.

– Будут ли действия Эстонии синхронизированы с Латвией и Литвой?

– Да, поскольку соглашение было одобрено министрами обороны всех Балтийских стран.

– Определен ли график строительства? Известны ли сроки начала и окончания работ?

– Мы хотим начать уже в этом году – в мае, если погода позволит. Поставим первые бункеры за пару месяцев и пойдем дальше. Все зависит от скорости согласования земельных вопросов с владельцами участков. При нормальном развитии событий за полтора-два года управимся.

– Кто займется строительством бункеров? Где применяются подобные технологии?

– Реализацией плана занимается Центр оборонных инвестиций совместно с Силами обороны.

– Как пояс обороны укрепит Балтию?

– Балтия станет намного защищеннее. Наличие подобных бункеров позволит защищать Эстонию с первого метра.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как пояс обороны укрепит Балтию? Отвечает министр обороны Ханно Певкур / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY
Студия Postimees: как пояс обороны укрепит Балтию? Отвечает министр обороны Ханно Певкур / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY Фото: Taavi Sepp
  • Почему решено создать пояс обороны?
  • За счет чего будут найдены необходимые 60 млн евро?
  • Возникнет ли в районе пояса обороны линия отчуждения?
  • С чем придется считаться жителям Ида-Вирумаа?
  • Судебные споры с владельцами земель исключены?
  • Определен ли график строительства?
  • Не сместятся ли сроки как в случае с Rail Baltica, когда в результате промедления проект удорожал в два раза? 
  • Будет ли оборонный план синхронизирован с действиями Латвии и Литвы?
  • Кто займется строительством бункеров? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY 

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