ПОЯС ОБОРОНЫ ⟩ Министр: строительство бункеров не означает подготовку к войне

– Налоги снова повышать не придется?

– Нет! Налоги мы уже повысили. Увеличение налога с оборота до 22% было обусловлено именно ростом расходов на оборону. Оборонная доля теперь доведена до 3% от ВВП.

– От чего защитят такие укрепления, как бункеры?

– В первую очередь они возводятся для пехоты, чтобы при необходимости в них можно было укрыться. В этих бункерах также можно будет разместить амуницию. Данные сооружения являются частью общего плана. Бункеры появятся в тех местах на границе с Россией, где мы должны присутствовать в случае кризиса.

– С чем нужно считаться жителям Ида-Вирумаа и южной Эстонии при строительстве таких объектов? Будет ли установлен спецрежим в районе пояса обороны? Возникнет ли линия отчуждения?

– В первую очередь мы воспользуемся государственными землями. При необходимости готовы вступить в переговоры и с частными владельцами, это возможно только с согласия другой стороны.

В мирное время частные землевладельцы смогут использовать бункеры для своих нужд. Например, хранить там картофель. Это всегда пожалуйста! Мы даже сможем что-то платить им за аренду земли. В случае кризиса бункеры будет использоваться государством.

– Не кажется ли вам, что со временем эти подвалы могут быть так захламлены, что ими невозможно будет воспользоваться на момент кризиса?