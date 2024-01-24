ПОЯС ОБОРОНЫ ⟩ Министр: строительство бункеров не означает подготовку к войне

– Не возникнет ли долгих земельных споров, как это было при расширении полигона Нурсипалу?
– Надеюсь, что этого удастся избежать. Повторюсь, что люди смогут дальше пользоваться своими землями, мы не будем их выкупать. В данном случае предусмотрена плата за аренду. Если кто-то захочет продать свою землю, мы будем согласны обсудить эту тему. Такое тоже не исключено. Попробуем со всеми найти компромисс.
К лету этого года будут возведены первые два-три бункера в качестве образцов. Люди смогут получить наглядное представление о том, что это такое.
– Какая инфраструктура будет создаваться и расширяться в районе пояса обороны? Появятся ли там новые дороги – шоссейные, железнодорожные?
– У нас есть один железнодорожный проект, но он не связан с планами по созданию пояса обороны. Мы ходатайствуем о выделении еврофинансирования для ремонта железной дороги на юге Эстонии. Еврокомиссия пока не ответила.
Шоссейные дороги при необходимости будут перестроены и отремонтированы. Пока проблемных мест на карте не обозначено.
– Не получится ли со строительством бункеров так же, как с Rail Baltica? Сроки реализации проекта смещены как минимум на четыре года с 2026-го на 2030-й, стоимость работ за это время выросла в два-три раза.
– Проект с бункерами не столь масштабный. Вопрос упирается только в то, чтобы получить добро от владельцев земли. Все остальные моменты будут стандартизированы. Во всех местах возводятся однотипные бункеры. Значительный объем работ будет выполнен в цехе, на месте это займет не так уж много времени.