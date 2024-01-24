Студия Postimees: как пояс обороны укрепит Балтию? Отвечает министр обороны

Эстония построит пояс обороны на эстонско-российской границе, состоящий из 600 бункеров. От чего защитят такие укрепления? К чему идет подготовка?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). Следите за беседой в 14:00!
- Почему решено создать пояс обороны?
- За счет чего будут найдены необходимые 60 млн евро?
- Возникнет ли в районе пояса обороны линия отчуждения?
- С чем придется считаться жителям Ида-Вирумаа?
- Судебные споры с владельцами земель исключены?
- Определен ли график строительства?
- Не сместятся ли сроки как в случае с Rail Baltica, когда в результате промедления проект удорожал в два раза?
- Будет ли оборонный план синхронизирован с действиями Латвии и Литвы?
- Кто займется строительством бункеров?