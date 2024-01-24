Ср, 24.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Студия Postimees: как пояс обороны укрепит Балтию? Отвечает министр обороны

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Эстония построит пояс обороны на эстонско-российской границе, состоящий из 600 бункеров. От чего защитят такие укрепления? К чему идет подготовка?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). Следите за беседой в 14:00!

  • Почему решено создать пояс обороны?
  • За счет чего будут найдены необходимые 60 млн евро?
  • Возникнет ли в районе пояса обороны линия отчуждения?
  • С чем придется считаться жителям Ида-Вирумаа?
  • Судебные споры с владельцами земель исключены?
  • Определен ли график строительства?
  • Не сместятся ли сроки как в случае с Rail Baltica, когда в результате промедления проект удорожал в два раза? 
  • Будет ли оборонный план синхронизирован с действиями Латвии и Литвы?
  • Кто займется строительством бункеров? 
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх