Рейтинги: соцдемы опередили центристов, а Партия реформ обошла EKRE

Об этом агентству сообщили со ссылкой на последние результаты еженедельного опроса, который проводится в сотрудничестве между Институтом социальных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti.

Оппозиционная партия «Отечество» по-прежнему лидирует с 26,2 %. Правящая Партия реформ, которая ранее опустилась на третье место, вернулась на вторую позицию с 18,2 %, а оппозиционная EKRE опустилась на третью с 17,6 %.

Поддержка «Отечества» за неделю существенно не изменилась. Поддержка Партии реформ на 1,4 процентных пункта выше, чем месяц назад. Поддержка EKRE, опустившейся на третье место, за последние четыре недели упала на 3,1 процентных пункта.

Входящая в коалицию Социал-демократическая партия (СДПЭ) находится на четвертом месте с 13,9 %, за ней следуют оппозиционная Центристская партия на пятом месте с 13,2 % и входящая в коалицию «Ээсти 200» - на шестом месте с 6,1%.

Поддержка социал-демократов, выросшая на 1,6 процентных пункта за неделю и на 3,2 процентных пункта за три недели, находится на самом высоком уровне за последние пять лет. Поддержка Центристской партии упала на два процентных пункта за последние три недели.

В целом партии правящей коалиции поддерживают 38,2 % респондентов, а оппозиционные – 57 %.