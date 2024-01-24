В Тарту в среду пройдет акция в поддержку забастовки работников образования

В Тарту в среду пройдет акция в поддержку начавших в понедельник забастовку работников образования Эстонии.
Как сообщили в региональном профсоюзе педагогов, в среду, 24 января с 12 до 13 часов на площади у Тартуской ратуши состоится акция, которую организуют Союз работников образования Эстонии и Союз работников образования Тартуского уезда.
Другой действующий в Тарту профсоюз работников образования – Тартуский профсоюз работников образования, председателем которого является Калле Калда, в организации мероприятия не участвует.
Союз работников образования Эстонии и профсоюзы работников образования Таллинна и Харьюского уезда провели аналогичную акцию в понедельник перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа.