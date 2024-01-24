19-летний лыжник из Эстонии стал чемпионом мира среди юниоров

«Ощущения перед стартом были хорошие, напряжение тоже ощущалось, ведь это последний юниорский чемпионат мира. Трасса была совершенно уникальной, я никогда раньше не ездил по такой. Старт был на вершине холма, а маршрут пошел вниз по склону. Лыжни были такими же широкими, как для саней, поэтому иногда их было довольно сложно отличить друг от друга.

К счастью, я выступил чисто и гладко. Скорость была высокая, я старался не терять контроль. Сегодня погода была плохая, но она была одинаково плохой для всех, так что, возможно, это сделало гонку более равной и у каждого был шанс занять хорошее место при безупречной езде. Я хотел хорошо начать соревнования, поэтому теперь напряжение немного спало, но впереди еще несколько дней соревнований».

Среди других эстонских юношей Тимо Кудре занял 14-е место, Крис Маркус Крав - 18-е и Нансен Пало - 28-е.

В женском юниорском спринте лучшие результаты показала сборная Швеции. Первое место заняла Эльза Брандт, время которой составило 13,14. Она опередила соотечественницу Эллу Турессон на 10 секунд и завоевавшую бронзу финку Лотте Лайн Экстрём на 36 секунд. Биргит Рыым заняла 15-е место как самый результативный член сборной Эстонии. Лийс Марий Касо финишировала на 17-м месте, а Марели Вахер - на 28-м месте.