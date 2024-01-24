Эстонские легкоатлетки отлично выступили на соревнованиях в Финляндии

Эстонию на соревнованиях в Тампере представляли Ыйлме Выро, Анн Мария Кивикас, Мия Отт, Креэте Верлин, Элизабет Пихела, Кейсо Педрикс, Лукас Лессель, Лийза-Мария Лусти и Уку Ренек Кронбергс.

Первой из эстонских спортсменов на пьедестал встала Выро, завоевавшая в финале первое место в беге на 60 метров со временем 7,33. До обновленного год назад рекорда Эстонии не хватило всего четырех сотых секунды.

16-летняя Мия Отт в финале заняла седьмое место со временем 7,55. При этом в предварительных соревнованиях она улучшила ею же установленный в возрастной группе U18 рекорд Эстонии – теперь это время 7,45. Но в финале это принесло ей второе место. Анн Мария Кивикас в финал не прошла.

В прыжках в высоту среди женщин первой стала Элизабет Пихела – она в своей последней попытке сумела преодолеть высоту 1,82, а затем планку установили на высоту 1,85, которую спортсменка преодолела с первой попытки. Финка Элла Юннила заняла второе место. Высоту 1,88 ни одна спортсменка преодолеть не смогла.

Лийза-Мария Лусти заняла второе место в прыжках в длину среди женщин, показав результат 6,29 в своей лучшей попытке. Это также ее лучший результат в сезоне. Первое место заняла финка Джессика Кяхяря, чей победный результат составил 6,52.

В беге на 60 метров с барьерами среди женщин Креэте Верлин заняла пятое место, зафиксировав в финале результат 8,27. Первое место у финки Нооралотты Незири - 8,11.

Кейсо Педрикс, стартовавший в мужском беге на 60 метров с барьерами, занял седьмое место (8,05). Первое место у финна Эльмо ​​Лакка - 7,71.

В беге на 800 метров среди мужчин личный рекорд улучшил Уку Ренек Кронбергс - 1:50.09. Это принесло ему седьмое место. Победу одержал норвежец Оле Якоб Хёстеланд Сольбу, установивший личный рекорд 1:47,49.

Лукас Лессель, стартовавший в мужском забеге на 60 метров, со временем 7,01 в финал не прошел.