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Директор детского сада: какой смысл в забастовке, которой будто бы и нет?

Кадри Таммепуу
, журналист
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Детский сад Пайсту.
Детский сад Пайсту. Фото: Elmo Riig/Sakala

Сегодня в детских садах по всей Эстонии начинается трехдневная забастовка поддержки, в которой, как и в школах, задают тон таллиннские воспитатели - как известно, они единственные, кто во время забастовки не потеряет в зарплате.

Несмотря на то, что дошкольные учреждения начинают забастовку преимущественно в среду, по словам заведующей детским садом Пайсту Пилле Юримяэ, у них она пройдет только в пятницу. «При необходимости можно привезти к нам ребенка, так как примерно половина работников не бастуют», - сказала она.

Однако вторая половина коллектива Пайсту все-таки приняла решение в пользу забастовки. И это несмотря на то, что волость Вильянди пообещала выплатить всем учителям, которые не бастуют, зарплату в полтора раза выше. «В целом на нас это не оказало никакого влияния, скорее такое вмешательство волости вызвало противоречивые мнения», - отметила Юримяэ. 

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