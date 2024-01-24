Директор детского сада: какой смысл в забастовке, которой будто бы и нет?

Несмотря на то, что дошкольные учреждения начинают забастовку преимущественно в среду, по словам заведующей детским садом Пайсту Пилле Юримяэ, у них она пройдет только в пятницу. «При необходимости можно привезти к нам ребенка, так как примерно половина работников не бастуют», - сказала она.