Начинается строительство жилого микрорайона, одним из партнеров стал известный спортсмен

2025 года рядом с теннисными кортами появятся два новых многоквартирных дома энергетического класса А, в которых будет 48 квартир. Одним из партнеров девелоперского проекта является Отт Тянак, который ранее уже инвестировал в проекты Урмаса Сыырумаа.

«Я присоединился к проекту, поскольку он подходит мне по размеру и графику строительства. Мы с Урмасом и раньше работали вместе – у него есть видение, и я его поддерживаю. На мой взгляд, важным козырем комплекса Park Tondi Residentsid является спортивная, но в то же время тихая и комфортная среда», - сказал Отт Тянак.

Проект Park Tondi Residentsid. Фото: US Real Estate

US Real Estate стремится построить в районе Кристийне не только офисные здания, но и многоквартирные дома класса А. Во всех квартирах Park Tondi Residentsid планируются балконы или террасы, решения «умный дом», там будет роскошная внутренняя отделка, высокие потолки, подземная парковка, а также террасы на крыше. Оба здания окружены огражденной забором зеленой зоной, где безопасно смогут проводить целый день даже самые маленькие члены семьи – машины припаркованы под землей, а весь двор похож на большую игровую площадку.

«Расположение Park Tondi идеально подходит для семей, интересующихся спортом, поскольку по соседству расположены Audentes и спортивный центр Forus. Здесь будут жить счастливые дети – их школа и занятия по интересам находятся в нескольких минутах ходьбы, – рассказал председатель совета U.S. Invest Урмас Сыырумаа. – Бронирование квартир только началось, и, как всегда, тех, кто поспешит, ждет больший и лучший выбор».

Проект Park Tondi Residentsid. Фото: US Real Estate

Экстерьерные и внутренние архитектурные решения Park Tondi Residentsid созданы компанией Arhitekt11. Каждая квартира продумана до мелочей, и будущие жильцы имеют возможность выбрать один из четырех пакетов внутренней отделки, чтобы оформить квартиру по своему вкусу.