Офицер ВСУ Юрий Игнат: у российских пилотов дрожат коленки, когда они приближаются к Украине

Российские ракетные обстрелы украинских городов достигли нынешней зимой своего пика. Несмотря на то, что западные партнеры за два года полномасштабной войны поставили Украине десятки разнообразных систем ПВО, ситуация на поле боя, количество пострадавших и погибших среди мирных жителей говорят о том, что таких систем нужно многократно больше. О том, как обеспечить воздушную безопасность, и обо многом другом с ведущим «Украинской студии» Rus.Postimees поговорил офицер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
23 января 2024 года в результате обстрела Киева погиб один человек, еще 22 человека, в том числе дети, были госпитализированы. В тот же день в Харькове погибли восемь человек, более полусотни получили ранения. Поэтому вопрос защиты от угроз с неба в Украине стоит как никогда остро.
- Юрий, прокомментируйте, пожалуйста, сбитие над Белгородом самолета Ил-76, которое случилось 24 января. Как известно, российская сторона заявляет о том, что на борту этого транспортника были украинские военнопленные, которых везли на обмен, в Киеве же, напротив, говорят о том, что на борту российского самолета были боеприпасы. Что же там было на самом деле?
- Я пока комментировать не могу, потому что не имею на это указаний от вышестоящего руководства. Но появилась информация в соцсетях генерального штаба Украины, где в принципе расписано, какие угрозы несет этот самолет для региона, чем он занимался. Кому интересно, может посмотреть, там есть официальная позиция Вооруженных сил Украины.
Кроме того, позднее вышло заявление Главного управления разведки Минобороны Украины, где тоже расписано, пока что без конкретики, какие есть данные, кто был на борту, в каком количестве и так далее. Поэтому давайте дождемся официальных заявлений, чтобы не гадать.
- Также интересует вот этот случай со сбитым вооруженными силами Украины самолетом А-50, а также Ил-22 над Азовским морем. До сих пор нет ясности по этому вопросу.
- Нет, во-первых, ясность есть: главнокомандующий Валерий Залужный опубликовал благодарность Воздушным силам ВСУ за блестяще проведенную операцию над Азовским морем. А-50 сбит точно, а про Ил-22 известно то, что он тоже уничтожен. Он пытался долететь до Анапы, долетел или не долетел, на фото его хвост или хвост предыдущего сбитого такого самолета... Но как мы знаем, уже есть некрологи некоторым членам экипажа Ил-22, поэтому там все непросто. Даже если он и долетел, то очевидно, что выполнять задачи он уже не будет.
- А каким образом можно сбить российский самолет над Азовским морем, по сути в тылу врага?
- К сожалению, пока без конкретики. В России уже было много теорий, включая F-16.
- Да, но пока F-16 в Украине нет.
- Ну почему, по «данным» россиян они уже есть, они уже уничтожили как минимум две эскадрильи. Поэтому пусть думают, что есть.
- Насколько сильный ущерб самолет глубинной разведки А-50 причинял Вооруженным силам Украины?
- Все воздушные цели в радиусе видимости его радара, над самолетом такой большой «гриб», и он сканирует территорию до шестисот километров. Этот самолет передает информацию на командные пункты управления, в том числе и на тот же воздушный командный пункт Ил-22, где осуществляется управление войсками в режиме реального времени.
Благодаря этим данным наводится авиация, и другие средства поражения противника. Этот самолет действительно увеличивает возможности для ведения войны. Поэтому и выведение из строя ранее такого же самолета квадрокоптером, и сейчас уничтожение не только самолета, но и экипажа, все это понижает боевые возможности нашего врага.
Прежде всего, это имиджевая потеря: А-50, Ил-22, перед этим множество Су, летом еще на брянском направлении, потом тут в Одессе - Су-24, Су-35, Су-34. Это все серьезные потери и российские летчики уже не могут себя уверенно чувствовать и нагло подлетать для нанесения ударов по нашей территории управляемыми авиабомбами, крылатыми ракетами и так далее.
Это все большие потери имиджевые для них, поэтому у российских пилотов дрожат коленки, когда они приближаются к Украине, когда им дают такие задачи.
Конечно же, прилетел другой самолет (А-50) из состава специальной техники. По разным данным, у них есть около восьми таких самолетов, но из них исправных - около пяти. Но этот самолет так близко уже не подлетает.
- Юрий, в результате ракетных обстрелов продолжают гибнуть люди в Киеве, Харькове и других городах. Это все происходит из-за того, что не хватает систем ПВО Patriot?
- Дмитрий, ну вы же знаете, сколько ракет С-300 есть у врага. На начало вторжения у россиян было 7000 ракет. Они бьют этими ракетами не только по Харькову, но и по Днепру, Херсону, в Запорожской области. Они близко располагают эти установки, в зоне поражения наших средств. Другой вопрос, как их вычислить. Нужно иметь данные.
Опять-таки другой вопрос, когда обстреливают в глубине территории, это уже «Искандер-М», С-400, «Кинжалы», поэтому уберечь прифронтовые города от С-300 с помощью Patriot не удастся. Расположение Patriot вблизи приграничных зон влечет угрозу быстрого уничтожения американской системы ПВО.
Если бы их у нас было много, плюс много разных установок меньшего радиуса действия для защиты Patriot, то это была бы уже «эшелонированная» система ПВО, что могло бы обеспечить безопасность. А с С-300 нужно бороться всеми доступными средствами: уничтожать логистику врага, уничтожать установки с помощью артиллерии, с помощью беспилотников, и ракеты AGM-88 Harm, которые нам передают партнеры, которыми наши летчики пытаются поразить радиолокационные системы, радары и пусковые.
- Но ведь и при помощи партизан, не так ли?
- Да, мы видели в Крыму уничтожение двух систем ПВО С-400 «Триумф», поэтому тут все средства хороши.
Но дело в том, что когда С-300 стреляет, они после этого сразу сворачиваются и уезжают, поэтому здесь необходимо наносить превентивные удары.
- В августе 2023 года началось обучение украинских пилотов на F-16. Когда это обучение подойдет к концу, и что эти самолеты смогут изменить на поле боя?
- Про окончание мы не будем говорить, потому что мы зависим от решения партнеров. Тут на месте в Украине уже будет принято решение о готовности определенной инфраструктуры к приему самолетов и их защиты. Заявление европейцев о готовности передачи нам этих самолетов есть.
Прежде всего этот самолет нужен для того, чтобы защитить воздушное пространство от ракетного терроризма. Конечно, баллистику он сбивать не сможет, но сможет наносить удары по С-300. Ракеты Harm на платформе F-16 будут действовать в разы эффективнее, чем это делается сегодня с МИГ-29.
Этот многоцелевой самолет сможет помочь перебить логистику врага, командные пункты, пункты управления, склады боеприпасов. Это будет серьезная угроза российскому флоту в акватории Черного моря. Это ключ к успеху для наступательных и оборонных боевых действий.
- Ни для кого не секрет, что в ВСУ нужны люди, будет мобилизация. Воздушные силы Украины ощущают кадровый голод, и если да, то по каким профессиям?
- Об этом не говорят вслух. Главнокомандующий очертил проблематику, скажем так. Нужны люди для того, чтобы проводить ротацию тех, которые уже два года на боевых позициях. Но у нас есть дефицитные специальности: конечно же, это летчики истребительной авиации. Транспортников достаточно. С начала полномасштабного вторжения нам звонили транспортники со всего мира, чтобы встать в строй. Но пилоты нужны, чтобы пополнить специальные должности, как, например, на бомбардировщики Су-24. У нас одна бригада только.
- Да, я ведь почему решил коснуться этого вопроса: известно, что Харьков находится под обстрелами, а Харьковский авиационный университет уже не в состоянии выполнять подготовку пилотов в полном масштабе, насколько я понимаю.
- Нет, в состоянии. Во-первых, были проведены мобилизационные мероприятия, в Воздушные силы ВСУ были призваны многие из тех, кто ушел по ряду причин на пенсию, в запас, или кто-то не подписывал контракт. Многие были призваны в радиотехнические войска. Воздушные силы - большой вид, второй по численности после сухопутных войск.
Но и Харьковский университет никуда не делся, он был передислоцирован и рассредоточен вместе с преподавателями по всей территории нашей страны, и на сегодняшний день - даже за границу. Буквально на днях я общался с руководством университета, которые просили обратить внимание на то, что некоторые курсанты обучаются за границей, мы переходим на новые комплексы. В воздушных силах уже много новых западных комплексов, около десятка, наверное.
Раньше курсанты обучались пять лет, но сейчас учебный процесс проходит по ускоренному варианту - за четыре года. Поэтому этим летом абитуриенты уже смогут поступать на обучение в одной из европейских стран, чтобы учиться работе на одной из систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS, IRIS-T и так далее.
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