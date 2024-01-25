Офицер ВСУ Юрий Игнат: у российских пилотов дрожат коленки, когда они приближаются к Украине

- Нет, во-первых, ясность есть: главнокомандующий Валерий Залужный опубликовал благодарность Воздушным силам ВСУ за блестяще проведенную операцию над Азовским морем. А-50 сбит точно, а про Ил-22 известно то, что он тоже уничтожен. Он пытался долететь до Анапы, долетел или не долетел, на фото его хвост или хвост предыдущего сбитого такого самолета... Но как мы знаем, уже есть некрологи некоторым членам экипажа Ил-22, поэтому там все непросто. Даже если он и долетел, то очевидно, что выполнять задачи он уже не будет.

Вероятно, это поврежденный хвост российского Ил-22, атакованного украинскими воздушными силами в районе Азовского моря. Фото: Фото со страницы Юрия Игната в Facebook.

- А каким образом можно сбить российский самолет над Азовским морем, по сути в тылу врага?

- К сожалению, пока без конкретики. В России уже было много теорий, включая F-16.

- Да, но пока F-16 в Украине нет.

- Ну почему, по «данным» россиян они уже есть, они уже уничтожили как минимум две эскадрильи. Поэтому пусть думают, что есть.

- Насколько сильный ущерб самолет глубинной разведки А-50 причинял Вооруженным силам Украины?

- Все воздушные цели в радиусе видимости его радара, над самолетом такой большой «гриб», и он сканирует территорию до шестисот километров. Этот самолет передает информацию на командные пункты управления, в том числе и на тот же воздушный командный пункт Ил-22, где осуществляется управление войсками в режиме реального времени.