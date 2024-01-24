Полиция: смертельное ДТП на шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло на скользкой дороге

В среду утром на 29-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один человек, еще двое получили травмы. Авария произошла в 09:03 вблизи деревни Тяривере волости Алутагузе, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате столкновения погиб водитель автомобиля и два человека получили ранения.

По словам Артура Медведева, по предварительным данным, 34-летний мужчина, управлявший грузовиком Scania, на скользкой дороге потерял контроль над своей машиной и ее прицеп занесло, в результате он столкнулся со встречным автомобилем Renault.

«К сожалению, 39-летний мужчина, управлявший Renault, скончался на месте происшествия. Десятилетний мальчик, который был пассажиром Renault, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», - сообщил Медведев.

Недалеко от места происшествия произошло еще одно ДТП. А именно, 47-летняя женщина за рулем Volkswagen увидела на дороге аварию, стаоа тормозить, но тоже потеряла контроль над автомобилем. Ее машина вылетела на обочину и застряла в сугробе.

Находившийся в машине мужчина вышел из машины, чтобы проверить, смогут ли они своими силами выбраться из сугроба, но в это время к месту происшествия со стороны Йыхви приблизилась Mazda, которой управлял 49-летний мужчина.

Водитель Mazda на скользкой дороге также потерял контроль над автомобилем и сбил человека, стоявшего у Volkswagen. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Все водители были трезвы, имеют водительские удостоверения.

Два серьезных ДТП, произошедших сегодня утром, подтверждают, что дорожные условия в Эстонии остаются сложными, и полиция призывает людей быть аккуратными. Погода в последние несколько дней была очень неустойчивой, дороги обледенели и стали скользкими.

«Снизим скорость и будет ездить осторожно и в соответствии с дорожными и погодными условиями. Ограничение скорости не является обязательным, мы все хотим добраться до дома в целости и сохранности», - сказал Артур Медведев.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.