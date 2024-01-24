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При столкновении грузовика и легковушки погиб человек

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Yevhen Prozhyrko/shutterstock

Департамент полиции и пограничной охраны сообщил в пресс-релизе, что в результате ДТП в волости Алутагузе погиб водитель и два человека получили ранения.

Сегодня около 9 часов утра в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере волости Алутагузе. По предварительной информации, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Водитель легкового автомобиля погиб, два человека получили ранения.

Дорога на месте аварии очень скользкая, поэтому полиция просит водителей быть осторожными и избегать резких маневров и обгонов. В настоящее время движение в одном направлении восстановлено.

Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

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