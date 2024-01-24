При столкновении грузовика и легковушки погиб человек

Сегодня около 9 часов утра в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере волости Алутагузе. По предварительной информации, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.