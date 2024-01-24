Морской путь из Азии в Европу закрыт. Сколько стоит блокада Красного моря, и что с ней делать?

Маршрут в обход Красного моря Фото: BBC

Выводы теоретиков подтверждают и практики. Винсент Клерк, глава датской компании Maersk — ведущего морского перевозчика контейнеров, сказал на днях в Давосе, что проблемы в Красном море быстро не рассосутся.

«Для нас это означает увеличение времени в пути и перебои в цепочке поставок на нескольких месяцев. Хорошо бы, если меньше, но может выйти и дольше, потому что ситуация развивается непредсказуемо», — сказал Клерк, которого цитирует Reuters.

Сколько стоит блокада?

Так надолго главный торговый путь между Европой и Азией не перекрывался ни разу в современной истории торговли эпохи глобализации. Суэцкий канал простаивал 8 лет из-за арабо-израильской войны полвека назад, но тогда и Китай, и Азия в целом не были мировой фабрикой, а объем морских перевозок был несопоставим с нынешним.

Сейчас через Красное море проходит, по разным оценкам, от 12% до 19% мировой торговли — примерно на 1 трлн долларов в год. Европа импортирует морем из стран Азии и Персидского залива почти 15% всех товаров и сырья.

О масштабе потенциальных потерь можно судить лишь по предыдущему инциденту, пусть он и не сравним продолжительностью с нынешним.

В 2021 году в Суэцком канале застрял на неделю гигантский контейнеровоз Ever Given. Кризис обходился мировой торговле почти в 10 млрд долларов в день.