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Фигурист Арлет Леванди хочет, чтобы об Эстонии узнал весь мир

Карл Юхками
, репортер
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Арлет Леванди.
Арлет Леванди. Фото: IMAGO/Mikko Stig

«Этот выдох облегчения, когда он сначала сделал тулуп, а затем аксель. Это было неописуемо», - говорит фигурист Арлет Леванди, отвечая на вопрос, как он оценивает серебряные выступления своего земляка и все же сильного конкурента Александра Селевко на недавнем чемпионате Европы.

Понятное дело, в идеальном мире 18-летний Леванди, два года назад дебютировавший на чемпионате Европы, хотел бы исполнять прыжки и пируэты на каунасском льду, но, к сожалению, этой зимой ему все же пришлось признать превосходство братьев Селевко.

В то же время все это произошло в условиях честной и прямой конкуренции, и Леванди, как спортсмен до мозга костей подтверждает, что это только усилило его мотивацию.

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