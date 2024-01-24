Фигурист Арлет Леванди хочет, чтобы весь мир узнал об Эстонии

«Этот выдох облегчения, когда он сначала сделал тулуп, а затем аксель. Это было неописуемо», - говорит фигурист Арлет Леванди, отвечая на вопрос, как он оценивает серебряные выступления своего земляка и все же сильного конкурента Александра Селевко на недавнем чемпионате Европы.