В Тарту протестует более тысячи учителей

В Тарту работники сферы образования могут участвовать в забастовке только три дня. О своем участии в забастовке проинформировали Союз работников образования только 1114 педагогов. Однако эта не окончательная цифра, поскольку, по словам руководителя информационного отдела Союза работников образования Эстонии Яанно Исат, еще не все бастующие заявили о себе.