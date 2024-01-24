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В Тарту протестует более тысячи учителей

Эгели Раудмяэ
, журналист
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На этой неделе по всей Эстонии началась забастовка учителей.
На этой неделе по всей Эстонии началась забастовка учителей. Фото: Mihkel Maripuu

На этой неделе по всей Эстонии началась забастовка учителей. По словам председателя Союза работников образования Реэмо Вольтри, число бастующих педагогов может превысить 20 000.

В Тарту работники сферы образования могут участвовать в забастовке только три дня. О своем участии в забастовке проинформировали Союз работников образования только 1114 педагогов. Однако эта не окончательная цифра, поскольку, по словам руководителя информационного отдела Союза работников образования Эстонии Яанно Исат, еще не все бастующие заявили о себе.

Число бастующих варьируется, так как каждый учитель имеет право присоединиться к забастовке и прекратить ее в любое время по своему желанию.

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