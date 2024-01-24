Роналду стал причиной хаоса в Китае

«Аль-Наср» должен был сыграть два футбольных матча в Китае, но Роналду повредил икру, и матчи были отменены.

Роналду, которому поехал в Китай вместе с клубом, дал пресс-конференцию, на которой извинился.

«Сегодня грустный день. Я хочу извиниться перед китайскими болельщиками. Как вы знаете, некоторые вещи в футболе невозможно контролировать. Я играю 22 года и у меня не было много травм. Мне очень грустно, потому что и я, и «Аль-Наср» приехали в Китай, чтобы насладиться туром», - сказал он.

«Я езжу в Китай с 2002 года, это мой второй дом. Я всегда чувствовал себя здесь особенным. Мне грустно, и я знаю, что вы тоже расстроены. Но мы должны смотреть на вещи позитивно. Мы не отменили игры, мы их перенесли. Мы хотим вернуться сюда, и мы приедем», — пообещал Роналду.

Однако некоторых фанатов такие извинения не удовлетворили.

«Наше время ничего не значит? Чтобы приехать сюда мы проехали 5000 км. Организаторы, идите сюда, дайте ответ», - сказал один из сотен фанатов, вышедших на улицу, чтобы выразить свое недовольство.

Многие были настолько разозлены, что рванули в отель, где размещалась футбольная команда.

Хотя Роналду пообещал, что игры просто пройдут в новую дату, официально это не подтверждено. Организатор игр пообещал, что вернет деньги за проданные билеты.