Организатору президентского приема предлагали взятку за приглашение

Из членов Рийгикогу на прием приглашены только правление, председатели и заместители председателей комиссий, а также председатели фракций. По словам советника президента по связям с общественностью Индрека Треуфельдта, глава государства хочет, чтобы на приеме по случаю Дня независимости все гости поместились в зале театра «Эстония», и никто не оказался вынужденным смотреть концерт на экране в соседнем зале.