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Организатору президентского приема предлагали взятку за приглашение

Ингрид Ландейро
, журналист
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Арво Халлик и Кая Каллас на приеме по случаю 105-летия Эстонской Республики.
Арво Халлик и Кая Каллас на приеме по случаю 105-летия Эстонской Республики. Фото: Taavi Sepp

В этом году День независимости Эстонии для многих членов Рийгикогу пройдет по-новому, поскольку президент Алар Карис решил пригласить на прием лишь некоторых из них. Премьер-министр заявила вчера, что уже не уверена, будет ли она участвовать в праздничных мероприятиях.

Из членов Рийгикогу на прием приглашены только правление, председатели и заместители председателей комиссий, а также председатели фракций. По словам советника президента по связям с общественностью Индрека Треуфельдта, глава государства хочет, чтобы на приеме по случаю Дня независимости все гости поместились в зале театра «Эстония», и никто не оказался вынужденным смотреть концерт на экране в соседнем зале.

Офис президента начал рассылать приглашения со второй недели января и постепенно.

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