Банк Эстонии: cнятие наличных в Эстонии сокращается

Эстонцы в последнем квартале прошлого года сняли меньше наличных, чем годом ранее, как показывает статистика Банка Эстонии.
Эстонцы в последнем квартале совершили платежи на общую сумму 86,9 миллиардов евро, что на 3,4 процента больше, чем годом ранее. Карточные платежи составили 3 процента от общего объема платежей.
Оборот внутренних клиентских платежей без учета карточных платежей в последнем квартале составил 55,3 миллиарда евро, их количество - 54,3 миллиона. По сравнению с предыдущим кварталом оборот внутренних клиентских платежей вырос на 7,2 процента, их количество - на 5,8 процента. По сравнению с прошлым годом оборот вырос на 3,1 процента, их количество - на 1,2 процента. Внутренние платежи в последнем квартале составили 52 процента от общего объема платежей.
Оборот трансграничных клиентских платежей без учета карточных платежей составил 29 миллиардов евро, их количество - 14,1 миллиона. По сравнению с прошлым годом оборот трансграничных клиентских платежей вырос на 4 процента, их количество - на 164,8 процента.
Основной причиной такого роста является услуга посредничества в платежах. По сравнению с предыдущим кварталом оборот трансграничных клиентских платежей вырос на 3,4 процента, их количество - на 20,3 процента.
Оборот входящих трансграничных клиентских без учета карточных платежей составил 30 миллиардов евро, их количество - 4,6 миллиона. По сравнению с прошлым годом оборот вырос на 6,4 процента, их количество - на 18,9 процента. По сравнению с предыдущим кварталом оборот входящих трансграничных клиентских платежей вырос на 11,1 процента, их количество - на 9,3 процента.
Трансграничные платежи составили 48 процентов от общего объема платежей. 95,9 процента трансграничных платежей и 96,1 процента входящих трансграничных платежей были совершены в евро.
Эстонцы совершили покупки товаров и услуг с помощью банковских карт в Эстонии и за рубежом на общую сумму около 2,6 миллиарда евро, что на 5,4 процента больше, чем годом ранее.
В четвертом квартале наличные деньги были сняты из банкоматов Эстонии на 6,6 процента меньше, чем в предыдущем квартале; в годовом сравнении снятие наличных уменьшилось на 5,4 процента. Средняя сумма наличных денег немного уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 161 евро. В третьем квартале средняя сумма составляла 158 евро.
Оборот платежей, совершенных с помощью карт, выданных в Эстонии, в местных торговых точках уменьшился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличился на 3,5 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Оборот платежей, совершенных с помощью эстонских банковских карт за рубежом, остался на уровне того же квартала прошлого года: он составил 190 миллионов евро.
Около 73 процентов всех карточных платежей, совершенных в Эстонии в четвертом квартале, были бесконтактными.
По обороту наибольшее количество платежей было совершено в продовольственных магазинах - 30,4 процента. В гостиницах и ресторанах было совершено 10,2 процента, а на заправочных станциях - 6,9 процента общего объема карточных операций.