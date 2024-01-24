Банк Эстонии: cнятие наличных в Эстонии сокращается

Эстонцы совершили покупки товаров и услуг с помощью банковских карт в Эстонии и за рубежом на общую сумму около 2,6 миллиарда евро, что на 5,4 процента больше, чем годом ранее.

В четвертом квартале наличные деньги были сняты из банкоматов Эстонии на 6,6 процента меньше, чем в предыдущем квартале; в годовом сравнении снятие наличных уменьшилось на 5,4 процента. Средняя сумма наличных денег немного уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 161 евро. В третьем квартале средняя сумма составляла 158 евро.

Оборот платежей, совершенных с помощью карт, выданных в Эстонии, в местных торговых точках уменьшился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличился на 3,5 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Оборот платежей, совершенных с помощью эстонских банковских карт за рубежом, остался на уровне того же квартала прошлого года: он составил 190 миллионов евро.

Около 73 процентов всех карточных платежей, совершенных в Эстонии в четвертом квартале, были бесконтактными.

По обороту наибольшее количество платежей было совершено в продовольственных магазинах - 30,4 процента. В гостиницах и ресторанах было совершено 10,2 процента, а на заправочных станциях - 6,9 процента общего объема карточных операций.