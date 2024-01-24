В Белгородской области разбился военно-транспортный Ил-76

В Белгородской области около 11:00 по местному времени разбился военно-транспортный самолет Ил-76, заявило российское Минобороны.
На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России.
Есть ли выжившие в результате авиакатастрофы, ведомство не уточнило.
Ранее телеграм-каналы и провоенные блогеры сообщили о падении Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, опубликовав видео, на котором, предположительно, видно, как самолет падает и взрывается на земле.
Украинские СМИ при этом поначалу утверждали, ссылаясь на источник в ВСУ, что «это их работа». Такую цитату давали «Украинская правда» и «РБК-Украина». По версии источника, упавший Ил-76 перевозил не пленных, а, «вероятно», ракеты для ЗРК С-300.
Позже «Украинская правда» отредактировала новость, убрав слова о «работе» украинских военных, а анонимный собеседник агентства «Интерфакс-Украина» заявил, что самолет якобы был сбит на взлете.
В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию», пишет издание «Суспільне».
Би-би-си обратилась за комментарием в украинский генштаб, Минобороны и главное управление военной разведки. Генштаб официально сообщил, что точной информации о ситуации нет, выясняются обстоятельства.
Кремль отказался комментировать сообщение Минобороны. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Белгородский губернатор, не сообщая о крушении военного самолета, ранее написал в телеграм-канале: «Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже».
Ил-76 упал в пяти-шести километрах от села Яблонево, разрушений на земле нет, сообщил ТАСС настоятель местного храма.
Пленные и Ил-76
Рассказывает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко
Нет ничего странного в том, что при проведении обменов используется авиация.
Да, на кадрах обменов мы обычно видим, что пленных к точке встречи подвозят на автобусах. Но если речь идет о пленных, которых за месяцы, а то и годы плена успели переместить в места заключения, расположенные в глубине территории России, то ближе к границе их надо как-то доставить.
Тем более что эта доставка часто должна быть максимально оперативной: переговоры об обмене сложны и динамичны, и вполне возможно, что доставить человека из условной Тюмени в Белгород, к границе с Харьковской областью, нужно немедленно.
В интервью родственников ранее обмененных украинских военных легко найти упоминания о том, что в перевозке пленных к месту обмена использовались самолеты. Причем именно Ил-76.