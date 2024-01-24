В Белгородской области разбился военно-транспортный Ил-76

На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России.

Есть ли выжившие в результате авиакатастрофы, ведомство не уточнило.

Ранее телеграм-каналы и провоенные блогеры сообщили о падении Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, опубликовав видео, на котором, предположительно, видно, как самолет падает и взрывается на земле.

Украинские СМИ при этом поначалу утверждали, ссылаясь на источник в ВСУ, что «это их работа». Такую цитату давали «Украинская правда» и «РБК-Украина». По версии источника, упавший Ил-76 перевозил не пленных, а, «вероятно», ракеты для ЗРК С-300.

Позже «Украинская правда» отредактировала новость, убрав слова о «работе» украинских военных, а анонимный собеседник агентства «Интерфакс-Украина» заявил, что самолет якобы был сбит на взлете.

В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию», пишет издание «Суспільне».

Би-би-си обратилась за комментарием в украинский генштаб, Минобороны и главное управление военной разведки. Генштаб официально сообщил, что точной информации о ситуации нет, выясняются обстоятельства.

Кремль отказался комментировать сообщение Минобороны. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.