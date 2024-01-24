Мясокомбинат из Южной Эстонии ищет новые рынки и мечтает продавать свою продукцию на рок-фестивале Roskilde

По словам председателя совета предприятия Симмо Круустюка, фактом является то, что эстонская еда несправедливо лишена международной и по-настоящему большой истории успеха. «И очевидно, что увеличение объема экспорта очень важно для эстонского пищевого производства и всей перерабатывающей промышленности», - подчеркнул он.

«Это были очень масштабные исследовательские работы, которые, например, подчеркнула стремление добиться выходы даже на такие мероприятия, как рок-фестиваль Roskilde, - отметил Крустюк. - Наши изделия-снеки с высоким содержанием мяса уже получили одобрение потребителей как в Эстонии, так и в ряде зарубежных стран. На Nõo lihatööstus производится более двадцати различных видов закусочных продуктов, и мы хотим удовлетворить самые взыскательные вкусы потребителя, чтобы создать историю успеха эстонской кухни за рубежом. Мы уже пришли к тому, чтобы в ближайшем будущем открыть для себя дополнительные зарубежные рынки».