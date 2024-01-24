Мясокомбинат Nõo lihatööstus, действующий в окрестностях Тарту, начал сотрудничество с экономическим факультетом Тартуского университета, чтобы определить возможности продвижения эстонской кухни в других частях мира.
Мясокомбинат из Южной Эстонии ищет новые рынки и мечтает продавать свою продукцию на рок-фестивале Roskilde
По словам председателя совета предприятия Симмо Круустюка, фактом является то, что эстонская еда несправедливо лишена международной и по-настоящему большой истории успеха. «И очевидно, что увеличение объема экспорта очень важно для эстонского пищевого производства и всей перерабатывающей промышленности», - подчеркнул он.
Студенты экономического факультета Тартуского университета провели комплексный сравнительный анализ европейских стран, в котором рассматривается возможность масштабного экспорта мясных закусок производства Nõo lihatööstus. Например, под пристальным вниманием оказалась стратегия выхода на розничные рынки Дании, Ирландии, Германии, Великобритании и Нидерландов, а также ресторанно-гостиничный сектор.
«В магистратуре экономического факультета учатся менеджеры с большим опытом работы, и прикладные проекты являются неотъемлемой частью обучения. Компания Nõo lihatööstus поставила перед собой амбициозную задачу, результаты решения которой выходят за рамки одного предприятия», - сказала Криста Яаксон, руководитель магистерской программы стратегического менеджмента экономического факультета Тартуского университета.
«Это были очень масштабные исследовательские работы, которые, например, подчеркнула стремление добиться выходы даже на такие мероприятия, как рок-фестиваль Roskilde, - отметил Крустюк. - Наши изделия-снеки с высоким содержанием мяса уже получили одобрение потребителей как в Эстонии, так и в ряде зарубежных стран. На Nõo lihatööstus производится более двадцати различных видов закусочных продуктов, и мы хотим удовлетворить самые взыскательные вкусы потребителя, чтобы создать историю успеха эстонской кухни за рубежом. Мы уже пришли к тому, чтобы в ближайшем будущем открыть для себя дополнительные зарубежные рынки».
Он привел в пример то, что в Польше, Германии и некоторых других странах широко распространена культура потребления полезных и качественных мясных закусок. «Мы видим, что в Европе растет спрос на такой быстрый и полезный перекус. В настоящее время экспорт составляет десять процентов от общего объема снековой продукции, и цель состоит в том, чтобы удвоить эту цифру. Конечно, экспорт позволяет добиться эффекта такого масштаба, чтобы влиять и на местные цены».
Nõo lihatööstus в настоящее время наиболее активно экспортирует свою продукцию в Латвию, Литву и Финляндию. Помимо целей на внутреннем рынке, у предприятия есть и цели на внешних, которые состоят в том, чтобы стать в странах нашего региона самым любимым мясным брендом. Предприятие является крупнейшим в Эстонии предприятием этом сектора, основанном на отечественном капитале. Предприятие выпускает около четырехсот видов мясных продуктов.
На предприятии работает двести сотрудников, в результате чего предприятие является одним из крупнейших работодателей в Южной Эстонии. Компания заслуживала признания на конкурсах лучших компаний, проводимых EAS, Эстонской торгово-промышленной палатой и Центральным союзом работодателей Эстонии.