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Полицейские окружили многоквартирный дом на пять часов, пока вооруженная женщина не пошла на контакт

Марко Суурмяги
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В среду в полдень полицейские все еще находились на месте происшествия на улице Калеви в Выхме.
В среду в полдень полицейские все еще находились на месте происшествия на улице Калеви в Выхме. Фото: Elmo Riig

Незадолго до двух часов ночи 24 января в полицию поступила информация, что в многоквартирном доме на улице Калеви в Выхма (Вильяндимаа) находится 22-летняя женщина, нуждающаяся в помощи и демонстрирующая непредсказуемое поведение, у которой может быть огнестрельное оружие. На тревожное сообщение отреагировали патрульные полицейские, сотрудники быстрого реагирования и переговорщики.

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь рассказал, что, поскольку женщина в течение нескольких часов отказывалась с кем-либо общаться и открывать дверь сотрудникам, полицейские не знали ее реального состояния и мотивов.

Информация о том, что в Выхма находится женщина в психически неуравновешенном состоянии, у которой может быть огнестрельное оружие, поступила в полицию через социальных работников. Прибывшие на место полицейские увидели женщину с, возможно, суицидальными намерениями на окне квартиры и убедились, что у нее есть огнестрельное оружие или аналогичное устройство.

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