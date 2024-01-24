Полицейские окружили многоквартирный дом на пять часов, пока женщина с оружием не пошла на контакт

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь рассказал, что, поскольку женщина в течение нескольких часов отказывалась с кем-либо общаться или открывать дверь сотрудникам, полицейские не знали ее реального состояния и мотивов.

Информация о том, что в Выхма находится женщина в психически неуравновешенном состоянии, у которой может быть огнестрельное оружие, поступила в полицию через социальных работников. Прибывшие на место полицейские увидели женщину с, возможно, суицидальными намерениями на окне квартиры и убедились, что у нее есть огнестрельное оружие или аналогичное устройство.