Незадолго до двух часов ночи 24 января в полицию поступила информация, что в многоквартирном доме на улице Калеви в Выхма (Вильяндимаа) находится 22-летняя женщина, нуждающаяся в помощи и демонстрирующая непредсказуемое поведение, у которой может быть огнестрельное оружие. На тревожное сообщение отреагировали патрульные полицейские, сотрудники быстрого реагирования и переговорщики.
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Полицейские окружили многоквартирный дом на пять часов, пока женщина с оружием не пошла на контакт
Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь рассказал, что, поскольку женщина в течение нескольких часов отказывалась с кем-либо общаться или открывать дверь сотрудникам, полицейские не знали ее реального состояния и мотивов.