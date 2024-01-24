Берете жилищный кредит? Вот все, что вы должны знать о первом взносе

Согласно регламенту Банка Эстонии, при покупке или строительстве жилья с помощью жилищного кредита собственный вклад должен составлять не менее 15%. Конкретная сумма самофинансирования зависит от типа, состояния и местоположения приобретаемой недвижимости. «При покупке новой квартиры доля самофинансирования начинается от 15%, для старой недвижимости этот показатель составляет обычно от 20 до 30%, – объясняет руководитель LHV по финансированию частных лиц Кэтлин Ватсель. - Доля собственного вклада может увеличиваться, если платежеспособность клиента не позволяет выдать желаемую сумму кредита».

Один из вариантов, как можно сократить сумму первого взноса до 10% - заручиться гарантией от KredEx. Другой вариант - можно ходатайствовать о получении жилищного кредита и без самофинансирования, если имеется недвижимость, подходящая в качестве дополнительного залога.

Кто может получить поручительство KredЕx?

Накопление крупной суммы для первого взноса может оказаться большим вызовом для многих, особенно для молодой семьи. Поэтому фонд KredEx уже несколько десятилетий поддерживает покупку нового жилья. Поручительство жилищного кредита при помощи KredEx предназначено для людей, желающих взять кредит на покупку нового жилья или ремонт существующего, и уменьшить сумму первоначального взноса.