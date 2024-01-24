Берете жилищный кредит? Вот все, что вы должны знать о первом взносе

При покупке жилья необходимо учитывать, что в качестве самофинансирования придется внести достаточно внушительную сумму. А вы знали, что в некоторых случаях ее можно уменьшить с помощью поручительства фонда KredEx или внесения дополнительного залога?
Согласно регламенту Банка Эстонии, при покупке или строительстве жилья с помощью жилищного кредита собственный вклад должен составлять не менее 15%. Конкретная сумма самофинансирования зависит от типа, состояния и местоположения приобретаемой недвижимости. «При покупке новой квартиры доля самофинансирования начинается от 15%, для старой недвижимости этот показатель составляет обычно от 20 до 30%, – объясняет руководитель LHV по финансированию частных лиц Кэтлин Ватсель. - Доля собственного вклада может увеличиваться, если платежеспособность клиента не позволяет выдать желаемую сумму кредита».
Один из вариантов, как можно сократить сумму первого взноса до 10% - заручиться гарантией от KredEx. Другой вариант - можно ходатайствовать о получении жилищного кредита и без самофинансирования, если имеется недвижимость, подходящая в качестве дополнительного залога.
Кто может получить поручительство KredЕx?
Накопление крупной суммы для первого взноса может оказаться большим вызовом для многих, особенно для молодой семьи. Поэтому фонд KredEx уже несколько десятилетий поддерживает покупку нового жилья. Поручительство жилищного кредита при помощи KredEx предназначено для людей, желающих взять кредит на покупку нового жилья или ремонт существующего, и уменьшить сумму первоначального взноса.
Это преимущество могут использовать покупатели энергоэффективного жилья, те, кто реконструирует свое имеющееся жилье с целью повышения его энергоэффективности, молодые и/или многодетные семьи, специалисты до 35 лет и ветераны Сил обороны или Кайтселийта. Важно знать, что поручительство KredЕx можно использовать, если у заемщика нет другого жилья или он его продает в течение 12 месяцев. Если кредит берется двумя лицами, у них не должно быть общего жилья, но каждый из них может иметь свою недвижимость.
Используя поручительство KredEx, можно получить кредит, где доля самофинансирования составит 10%. Сумма первого взноса для семей с детьми начинается с 5% от общей суммы кредита.
Ватсель подчеркивает, что фонд KredEx является поручителем, то есть гарантом кредита для банка, а не переводит деньги клиенту на счет. Фонд выступает гарантом, пока основная сумма кредита не будет погашена на сумму поручительства.
Следует учитывать, что размер поручительства KredEx может составлять до 24% от стоимости залога по кредиту, но не более 20 000 евро. Для группы, приобретающей энергоэффективное жилье или реконструирующей жилье с целью повышения его энергоэффективности, сумма гарантии может достигать 50 000 евро. Требуемую сумму гарантии KredEx определяет банк.
Пример 1. Если заемщик хочет купить квартиру стоимостью 100 000 евро, его собственный вклад должен составлять минимум 15%, то есть 15 000 евро. Максимальная сумма кредита, которую может выдать банк, составляет 85 000 евро. Включив в этот кредитный договор поручительство KredEx, покупателю жилья нужно внести только 10%, то есть 10 000 евро, и банк готов выдать кредит на сумму 90 000 евро.
Пример 2. Если семья, воспитывающая как минимум трех детей в возрасте до 19 лет, планирует купить квартиру за 100 000 евро, KredEx предлагает еще более выгодное поручительство, при котором семье нужно внести собственный вклад в размере всего 5%, то есть 5 000 евро, а банк выдает жилищный кредит на сумму 95 000 евро.
Пример 3. Если заемщик хочет купить рядный дом стоимостью 250 000 евро, его собственный вклад должен составлять минимум 20%, то есть 50 000 евро. Максимальная сумма кредита, которую может выдать банк, составляет 200 000 евро. Включив в кредитный договор поручительство KredEx, покупатель жилья может внести 30 000 евро, поскольку KredEx гарантирует 20 000 евро, а банк готов выдать кредит в размере 220 000 евро.
Включение дополнительного залога
Размер собственного финансирования можно заменить внесением дополнительного залога. Внесение дополнительного залога не увеличивает возможную сумму кредита, а покрывает собственное финансирование в случае, если доход позволяет взять кредит в размере 100% от стоимости недвижимости. Как правило, сумма кредита может составлять до 50% от рыночной стоимости залога.
В качестве дополнительного залога обычно подходит не обремененная залогом недвижимость, принадлежащая заявителю. Пригодность недвижимости в качестве дополнительного залога зависит от ее рыночной стоимости, местоположения и состояния. «Залоговая недвижимость должна подлежать страхованию, быть жилой, и документация на нее должна быть в порядке. В качестве дополнительного залога не подходят коммерческие помещения, необустроенные участки, движимое имущество, автомобили, поручительство и финансовые инструменты», - уточняет Ватсель.
«В случае молодого заемщика мы также можем рассмотреть возможность включения в качестве дополнительного залога имущество, принадлежащее родителям, если собственник этого имущества не является пенсионером или оно является его местом жительства», - предлагает еще один вариант Ватсель.
Она напоминает, что родители, предоставляющие детям свое имущество в качестве дополнительного залога, также берут на себя обязательства: «Если у заемщика-потомка возникнут трудности с выплатой, родители должны быть готовы к сценарию, при котором дополнительный залог будет реализован для погашения кредита их ребенка».
Хотя мечта о собственном просторном доме с террасой, где можно пить утренний кофе, кажется такой естественной, всегда необходимо тщательно оценивать свои реальные возможности и выбирать недвижимость по своим возможностям, чтобы избежать стресса из-за финансовых трудностей.
Пример 4. Желая купить квартиру за 100 000 евро, собственное финансирование должно составлять как минимум 15 000 евро (15%), а максимальная сумма займа под залог приобретаемого объекта составит 85 000 евро. Если у клиента нет денег на оплату собственного финансирования, он может использовать дополнительный залог.
Если в качестве дополнительного залога используется квартира стоимостью 60 000 евро и предполагается, что банк выдаст кредит в размере 50% от ее рыночной стоимости, то возможная сумма займа составит до 30 000 евро. Таким образом, максимальная сумма кредита в этом случае составит 85 000 + 30 000 = 115 000 евро при условии, что кредитоспособность ходатайствующего позволяет взять такой кредит.