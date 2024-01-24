А не была бы забастовка более эффективной во время экзаменов? Отвечает учитель истории Дмитрий Рыбаков

Дмитрий Рыбаков входит в число учителей, участвующих в забастовке. «Вспоминаю события десятилетней давности, когда мы бастовали в прошлый раз, тогда я по принципиальным соображениям не принимал участия. В этот раз проблема имеет так много сторон, что я из солидарности с коллегами и по еще нескольким серьезным причинам все-таки принял решение присоединиться к бастующим», - говорит он.

Является ли забастовка эффективным способом борьбы? «В Эстонии профсоюзное движение не так уж сильно проявляет себя на протяжении последних лет и вообще в истории, поэтому если учителя все же смогли так громко о себе заявить и подготовить серьезный манифест своей защиты, то, наверное, это достойно уважения, - считает он. - Для гражданского общества это является естественным правом в случае защиты своих интересов. Почему учителя не могли бы время от времени напоминать о себе и таким образом тоже?»

По его словам, учителя могут не поддерживать забастовку по абсолютно разным причинам. «Начиная с того, что не хотят бросать детей на произвол судьбы, а потом дорабатывать объем учебного материала, который останется невыученным, и заканчивая какими-то личными причинами и страхами. Хочу подчеркнуть, что принятие решения об участии в забастовке носит личный характер: ни директор, ни местное самоуправление, ни работодатель не могут на него влиять», - говорит он.