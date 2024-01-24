Гостем передачи «Интервью недели» на ETV+, посвященной забастовке работников образования, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, стал учитель истории и обществоведения Таллиннской Кекслиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков.
А не была бы забастовка более эффективной во время экзаменов? Отвечает учитель истории Дмитрий Рыбаков
Дмитрий Рыбаков входит в число учителей, участвующих в забастовке. «Вспоминаю события десятилетней давности, когда мы бастовали в прошлый раз, тогда я по принципиальным соображениям не принимал участия. В этот раз проблема имеет так много сторон, что я из солидарности с коллегами и по еще нескольким серьезным причинам все-таки принял решение присоединиться к бастующим», - говорит он.
Является ли забастовка эффективным способом борьбы? «В Эстонии профсоюзное движение не так уж сильно проявляет себя на протяжении последних лет и вообще в истории, поэтому если учителя все же смогли так громко о себе заявить и подготовить серьезный манифест своей защиты, то, наверное, это достойно уважения, - считает он. - Для гражданского общества это является естественным правом в случае защиты своих интересов. Почему учителя не могли бы время от времени напоминать о себе и таким образом тоже?»
По его словам, учителя могут не поддерживать забастовку по абсолютно разным причинам. «Начиная с того, что не хотят бросать детей на произвол судьбы, а потом дорабатывать объем учебного материала, который останется невыученным, и заканчивая какими-то личными причинами и страхами. Хочу подчеркнуть, что принятие решения об участии в забастовке носит личный характер: ни директор, ни местное самоуправление, ни работодатель не могут на него влиять», - говорит он.
Как отметил Рыбаков, проблема учителей имеет комплексный характер и зарплата - не самая доминирующая в этом комплексе. «То, что за эту, может быть, не самую низкую в Эстонской Республике зарплату общество предполагает получить от учителя, несопоставимо с той реальностью, которую мы имеем в школе. И процесс выгорания молодых и опытных учителей, конечно, приводит в состояние фрустрации, оказывает психологическое влияние и дезориентирует их в работе. Учителя подчас просто выдыхаются», - описывает он ситуацию в школах.
Он не согласен с тем, что учителя русских школ менее активны в забастовке: «Я немного изучил статистику в целом по Эстонии и не сказал бы, что русскоязычные учителя как-то меньше участвуют в этом процессе. Может быть, ситуация немного иная в Ида-Вирумаа, но мы знаем, почему там ситуация такая. Там действительно бастует меньше учителей. Ну, с учетом зарплаты, которую платят учителям, способным преподавать на эстонском языке в Ида-Вирумаа, наверное, немножко стыдно выходить на забастовку».
А не была бы забастовка более эффективной во время экзаменов? «Да, это больше ударило бы по целевой группе, в данном случае - по родителям наших старшеклассников: тогда они еще раз осознали бы значимость, которую несет профессия, призвание, работа учителя. Тогда, может быть, общество еще больше задумалось бы, что один из приоритетов нашего государства, система образования, оказывается под ударом из-за конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем», - ответил он.
Рыбаков добавил, что пока ни у кого нет четкого понимания, какого результата ждут от этой забастовки. «Я думаю, и Реймо Вольтри, и многие другие лидеры нашего объединения педагогов, во-первых, рады, что им удалось такую глобальную акцию осуществить, но неизвестно, чем это закончится. Забастовка у нас бессрочная, уже слышны какие-то голоса о том, что некоторые школы будут продолжать ее. Кто-то готов это делать на протяжении нескольких недель, а кто-то довольствуется этой неделей и с понедельника приступит к обычному учебному процессу. В этой ситуации мы не можем дать общую оценку, к чему мы придем как корпорация, как объединение учителей. Посмотрим», - заключил он.