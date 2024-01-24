КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ «Эстония» тревоги нашей: умный бы уступил

Особенность спора в том, что это не случай межведомственных трений в контексте конституции. В Конституции ничего не сказано о праздновании годовщины Эстонской Республики, да и не нужно. Это сложившаяся с течением времени традиция, точные правила которой не зафиксированы. В данном случае президент Карис заявил, что пригласит членов правления Рийгикогу, председателей и заместителей председателей комиссий, а также руководителей фракций. Остальным членам партии, однако, придется наблюдать за праздником через окна «Эстонии».

По своей сути эта идея - системный вопрос, но, как видно, не нравится тем членам Рийгикогу, у которых или у супруг которых уже заказаны платья для приема. Но обратите внимание! Подобно тому, как в корпорациях борьба за власть идет в контексте наличия и расположения парковочных мест, так и мы должны видеть в споре о приеме ко Дню Независимости нечто большее. Кажется, ситуация стала понятнее после того, как премьер-министр Кая Каллас подлила масла в огонь.

Каллас сочла необходимым заявить СМИ, что не знает, будет ли она присутствовать на приеме по случаю годовщины Эстонской Республики или нет. «Мы - парламентарное государство, где верховной властью является народ, народ избирает Рийгикогу, а Рийгикогу - премьер-министра и президента. Так, например, моим работодателем является Рийгикогу», - заявила премьер-министр, объясняя, почему ей не нравится идея пригласить только «номенклатуру» парламента.