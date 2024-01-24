КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ «Эстония» тревоги нашей: умный бы уступил

В Эстонии набирает обороты необычный спор между конституционными институтами, спровоцированный решением президента не приглашать, как обычно, всех членов Рийгикогу на прием по случаю Дня Независимости ЭР 24 февраля. Корни этих разногласий могут быть скрыты в событиях прошлого года.
Особенность спора в том, что это не случай межведомственных трений в контексте конституции. В Конституции ничего не сказано о праздновании годовщины Эстонской Республики, да и не нужно. Это сложившаяся с течением времени традиция, точные правила которой не зафиксированы. В данном случае президент Карис заявил, что пригласит членов правления Рийгикогу, председателей и заместителей председателей комиссий, а также руководителей фракций. Остальным членам партии, однако, придется наблюдать за праздником через окна «Эстонии».
По своей сути эта идея - системный вопрос, но, как видно, не нравится тем членам Рийгикогу, у которых или у супруг которых уже заказаны платья для приема. Но обратите внимание! Подобно тому, как в корпорациях борьба за власть идет в контексте наличия и расположения парковочных мест, так и мы должны видеть в споре о приеме ко Дню Независимости нечто большее. Кажется, ситуация стала понятнее после того, как премьер-министр Кая Каллас подлила масла в огонь.
Каллас сочла необходимым заявить СМИ, что не знает, будет ли она присутствовать на приеме по случаю годовщины Эстонской Республики или нет. «Мы - парламентарное государство, где верховной властью является народ, народ избирает Рийгикогу, а Рийгикогу - премьер-министра и президента. Так, например, моим работодателем является Рийгикогу», - заявила премьер-министр, объясняя, почему ей не нравится идея пригласить только «номенклатуру» парламента.
В целом можно сказать, что в Эстонии распространено нежелание договариваться. Каким образом отказ от приглашения членов Рийгикогу на прием способствует улучшению отношений?
Такие слова звучат особенно смешно из уст премьер-министра, пошедшего по пути игнорирования оппозиции и Рийгикогу в целом и взявшего на вооружение масштабную практику управления с помощью вотумов недоверия, что, в отличие от действий президента, уже можно считать неконституционным. Но суть послания премьер-министра прослеживается очень четко: президент должен знать, кто в доме хозяин, и поменьше обращаться к самостоятельному мышлению.
Напомним, что в прошлом году, если Рийгикогу хотел, то деньги президенту выделялись, а если не хотел, то не выделял. Например, президент не смог поехать с государственным визитом в Австралию из-за нехватки денег. Если взглянуть на разгоревшиеся в Рийгикогу баталии, мотивы президента можно понять. С другой стороны, возможно, причина действительно в желании сэкономить, поскольку президентская канцелярия испытывает нехватку денег. Но президент мог бы сообщить о решении сэкономить до того, как были заказаны платья.
В целом можно сказать, что в Эстонии распространено нежелание договариваться. Как отказ от приглашения членов Рийгикогу на прием способствует улучшению отношений? Один поступок влечет за собой другой, а другой - третий. Возможно, правы были пожилые люди, говоря, что умнее тот, кто уступает.