Ну, я не верю, что сапог российского солдата когда-нибудь ступит на территорию НАТО, просто не верю в это. Или если уж он это сделает когда-нибудь, может быть, через сто лет, то тогда уже как союзник или друг. Но я вполне верю, что Владимир Путин или его преемники могут попытаться подорвать функционирование пятой статьи устава НАТО хоть завтра.

Эта гипотетическая атака, о которой публично говорят различные руководители гособороны, политики, лидеры общественного мнения вот уже более трех лет, является классическим лобовым столкновением, к которому мы должны быть готовы. К этому готовятся и Силы обороны, и политическая коммуникация. Хотя сомнительно, что ежедневное повторение того, что через три года будет война, по-прежнему необходимо, если эстонское общество и и так уже обременено расходами на оборону.

Но каков наш план действий, если одиночный беспилотник «шахед» или баллистическая ракета «затеряется» в воздушном пространстве Эстонии и поразит, например, Lõunakeskus в Тарту, или какой-нибудь другой гражданский объект? Готовы ли наши политические элиты и НАТО совместно воспринять такую ​«шальную» ракету как атаку на НАТО, автоматически активирующую пятую стаью устава альянса, или они вновь попытаются найти дипломатические решения, что закончится вызовом российского посла в МИД, а также очередными заявлениями лидеров стран НАТО и ЕС, что они обеспокоены и раздражены?

Я считаю, что и эстонская политическая элита, и руководящие органы НАТО явно не готовы действовать при таком сценарии решительно. Будет ли принято быстрое решение, например, о том, что по той воинской части, из которой произошло нападение на НАТО, будет нанесен немедленный пропорциональный контрудар? Я считаю, что высшее командование Сил обороны Эстонии, не колеблясь, однозначно отреагировало бы на такое нападение, если бы у Эстонии появилась соответствующая возможность, но получат ли оно разрешение на это?

Каждое такое колебание даже в случае незначительного спотыкания о красную линию дает достаточно топлива российской пропагандистской машине, чтобы объявить о смерти НАТО и нефункционировании пятой статьи устава. Для этого уж точно не понадобится открывать второй фронт.

Не может ли неизвестный объект, который по неподтвержденной никакими вескими доказательствами версии якобы «затерялся» в польском воздушном пространстве на три минуты в конце прошлого года, быть репетицией какой-то более существенной такой «ошибки»?