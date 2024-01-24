Лютеранская церковь Эстонии требует пересмотреть решение по митрополиту Евгению

Священнослужители Эстонской Евангелической Лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) требуют от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса пересмотреть решение о лишении вида на жительство православного митрополита Евгения (в миру - Валерия Решетникова), поскольку считают, что эстонское государство не имеет права диктовать политические позиции руководителям церкви.
Священнослужители ЕЛЦЭ Энн Ауксманн, Иллимар Тоомет и Вейко Вихури считают обвинения в адрес митрополита Евгения произвольными и исключительно политически мотивированными.
«Согласно Конституции, Эстония не имеет права предписывать церковным лидерам, какие политические или социальные взгляды они должны публиковать или, если они не запрещены законом, не должны публиковать», - заявили священнослужители.
Они добавили, что каждый человек имеет конституционное право оставаться верным своим взглядам и убеждениям, и никто не должен быть вынужден их менять.
«Насколько нам известно, митрополита Евгения обвиняют не в каких-либо правонарушениях, а в недостаточном принятии и выражении политических взглядов правительства», - отметили священнослужители.
Также, по мнению священнослужителей ЕЛЦЭ, Эстония не имеет ни малейшей компетенции вмешиваться в организацию межцерковных отношений, которые подпадают под каноническое право.
«Конституционный принцип, согласно которому церковь не является основой государства, не обязывает государство быть нейтральным по отношению ко всем церквям и другим религиозным объединениям, в том числе и в политическом плане. К сожалению, решение в отношении митрополита Евгения оставляет впечатление ходатайства о применении контроля над настроениями, что противоречит принципам Конституции Эстонии и Всеобщей декларации прав человека, а также природе правового государства, согласно которой никто не может быть признан виновным в чем-либо без соответствующего решения суда», - подчеркнули священнослужители.
Священнослужители упрекают министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в том, что он предписал церкви, действующей в соответствии с эстонским законодательством, избрать нового лидера, придерживающегося взглядов, совместимых с политической властью, и тем самым активно вмешался во внутренние дела церкви.
«Такое поведение характерно для авторитарных режимов. В истории Эстонии можно провести параллель с 1939 годом, когда авторитарный режим Константина Пятса заставил Евангелическую лютеранскую церковь Эстонии избрать нового епископа, поскольку действующий епископ впал в немилость, а правительство отстранило и его, и руководящие органы церкви», - напомнили священнослужители.
По мнению священнослужителей ЕЛЦЭ, подобные манеры не относятся к области либеральной демократии и верховенства права. «Мы глубоко встревожены перспективой того, что эстонское государство в будущем будет требовать от церквей и общин политической лояльности и верности убеждениям и взглядам стоящего у власти правительства», - заявили священнослужители. Они считают, что решение о лишении митрополита Евгения вида на жительство должно быть пересмотрено.
Напомним, что 18 января Департамент полиции и погранохраны объявил, что не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению (известному миру как Валерий Решетников), предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата, и что он должен покинуть Эстонию до 6 февраля. Это решение было публично обосновано тем, что митрополит Евгений не изменил своего поведения, что, по оценке ведомства, делает его действия угрозой безопасности государства.
«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
Лаури Ляэнеметс заявил, что не может раскрывать деталей, которые легли в основу решения департамента. Однако он отметил, что митрополит Евгений как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.