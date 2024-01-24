ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия потеряла рекордное количество артиллерийских орудий за два дня

В ходе ракетной атаки России вчера утром наибольшие разрушения нанесли ракеты С-300, выпущенные по Харькову, и баллистические ракеты «Искандер», попавшие в жилой дом, в результате чего погиб еще один человек. Крылатые и баллистические ракеты, выпущенные по Киеву, судя по всему, не смогли добиться прямого попадания, но обломки сбитых ракет также причиняют небольшие повреждения и ранения. Ракета также попала в газопровод в Харькове, в городе на некоторое время были отключения электроэнергии.

Артиллерийские и ракетные обстрелы на границе с Россией и прифронтовых территориях на данный момент являются самой большой проблемой для Украины.

В российских социальных сетях появилась визуальная информация о том, что российское военное командование перебрасывает ЗРК С-300 в окрестности Санкт-Петербурга. С применением таких же систем постоянно обстреливается город Харьков и другие регионы Украины, близкие к российской границе. Если Украина сможет продолжить авиаудары на территории России, это также может облегчить ситуацию в приграничных регионах Украины.

Начавшиеся маневры российских боевых кораблей показывают, что структуры управления российского флота, уничтоженного украинцами в Крыму, начинают восстанавливать свою боеспособность

Черноморский флот