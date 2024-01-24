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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия потеряла рекордное количество артиллерийских орудий за два дня

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Украинский солдат на танке Т-72.
Украинский солдат на танке Т-72. Фото: Ukrinform/SIPA/Ukrinform/SIPA
  • Россия постепенно возобновляет маневрирование своего флота в восточной части Черного моря
  • Российское командование перебрасывает ЗРК С-300 в окрестности Санкт-Петербурга
  • В ходе последних активных атак российская армия теряет более 800 человек в день

Представленные вчера и сегодня сведения о потерях артиллерийских установок являются крупнейшими в этой сфере за всю войну, пишет Райнер Сакс.

В ходе ракетной атаки России вчера утром наибольшие разрушения нанесли ракеты С-300, выпущенные по Харькову, и баллистические ракеты «Искандер», попавшие в жилой дом, в результате чего погиб еще один человек. Крылатые и баллистические ракеты, выпущенные по Киеву, судя по всему, не смогли добиться прямого попадания, но обломки сбитых ракет также причиняют небольшие повреждения и ранения. Ракета также попала в газопровод в Харькове, в городе на некоторое время были отключения электроэнергии.

Артиллерийские и ракетные обстрелы на границе с Россией и прифронтовых территориях на данный момент являются самой большой проблемой для Украины.

В российских социальных сетях появилась визуальная информация о том, что российское военное командование перебрасывает ЗРК С-300 в окрестности Санкт-Петербурга. С применением таких же систем постоянно обстреливается город Харьков и другие регионы Украины, близкие к российской границе. Если Украина сможет продолжить авиаудары на территории России, это также может облегчить ситуацию в приграничных регионах Украины.

Начавшиеся маневры российских боевых кораблей показывают, что структуры управления российского флота, уничтоженного украинцами в Крыму, начинают восстанавливать свою боеспособность

Черноморский флот

Россия постепенно возобновляет маневрирование своего флота в восточной части Черного моря. За последний месяц все больше и больше судов покинули порты. Российский флот сейчас в основном перебазировался из крымских портов в российские порты. Также продолжается реконструкция нового порта для военного флота на территории оккупированной Абхазии. Начавшиеся маневры российских боевых кораблей показывают, что структуры управления российского флота, уничтоженного украинцами в Крыму, начинают восстанавливать свою боеспособность. Будет видно, когда российский флот снова сможет принимать участие в ракетных ударах по Украине.

Сегодня вечером российская армия продолжила авиаудары по Украине с помощью шести иранских беспилотников. По данным Украины, ПВО уничтожили один из них. Сообщений о попаданиях нет. Поэтому можно предположить, что остальные цели остались не пораженными, возможно, из-за применения средств РЭБ. Также и в случае со вчерашней ракетной атакой поступали сведения о том, что часть ракет не достигла целей в результате работы соответствующих электронных устройств.

В наступлениях российской армии продолжала наблюдаться тенденция снижения активности. Возможно, этому способствует теплая погода, но и потери российской армии были высокими.

Ситуация на фронтах

В районах Сватово и Северодонецка российские войска вчера не проводили крупных наступательных мероприятий. Осуществлялись попытки наступления, больше похожие на разведку боем.

В районе Бахмута наступательная активность российских войск также была низкой.

Наступление российской армии вокруг города Донецка остается активным, хотя интенсивность по сравнению с предыдущими тремя днями снизилась. Вчерашние атаки не привели к каким-либо изменениям на линии фронта.

На Южном фронте российская армия предприняла несколько попыток наступления в районе города Токмак, но никаких изменений обстановки это не принесло. Активность российских атак на восточном берегу Днепра несколько возросла, но результатов это не принесло.

Вчера турецкий парламент ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО по окончании преднамеренного затягивания, продлившегося более года. К сожалению, в результате этого процесс еще не завершен, и Венгрия, безусловно, попытается привлечь к себе интерес и в этом вопросе.

Потери последних дней

В ходе последних активных атак российская армия теряла более восьмисот человек в день. По данным, обнародованным Украиной, Россия за последние два дня потеряла более ста различных артиллерийских систем. С весны прошлого года Украина в основном охотилась за российской артиллерией с помощью беспилотников, и по сравнению с первым годом войны потери российской армии стали значительно выше. На данный момент Украина сообщила об уничтожении до сорока различных артиллерийских установок в день. Представленные вчера и сегодня сведения о потерях являются крупнейшими в этой сфере за всю войну.

Не исключено, что украинское командование добавило информацию о потерях предыдущих дней, которая ранее не разглашалась. Высоки также потери российской армии в бронетехнике. Особенно велики были потери различных боевых машин пехоты и бронетехники. Тому есть множество визуальных подтверждений.

Танк израильской армии на границе Израиля и Газы.
Танк израильской армии на границе Израиля и Газы. Фото: Охад Цвигенберг / AP

Ближний Восток

Вчера стало известно, что израильская армия потеряла в одном инциденте 21 солдата, а не 10, как сообщалось первоначально. На данный момент это самая крупная неудача израильской армии. Однако в целом это разовый успех боевиков ХАМАС, который нельзя рассматривать как улучшение их военного потенциала, и это не повлияет на дальнейший ход событий.

В СМИ появляется все больше информации о том, что переговоры между Израилем и ХАМАСом о заключении нового перемирия продолжаются. Израильское правительство также находится под нарастающим внутренним давлением, которое заключается в требовании более серьезного подхода к освобождению заложников, хотя такое общественное давление, безусловно, не пойдет на пользу судьбе заложников.

США также нанесли относительно небольшие авиаудары по позициям связанных с Ираном группировок в Ираке, но это скорее демонстративная попытка принудить их воздержаться от нападения. Значительного ущерба эти удары не причинили.

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