ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия потеряла рекордное количество артиллерийских орудий за два дня

Сегодня вечером российская армия продолжила авиаудары по Украине с помощью шести иранских беспилотников. По данным Украины, ПВО уничтожили один из них. Сообщений о попаданиях нет. Поэтому можно предположить, что остальные цели остались не пораженными, возможно, из-за применения средств РЭБ. Также и в случае со вчерашней ракетной атакой поступали сведения о том, что часть ракет не достигла целей в результате работы соответствующих электронных устройств.
В наступлениях российской армии продолжала наблюдаться тенденция снижения активности. Возможно, этому способствует теплая погода, но и потери российской армии были высокими.
Ситуация на фронтах
В районах Сватово и Северодонецка российские войска вчера не проводили крупных наступательных мероприятий. Осуществлялись попытки наступления, больше похожие на разведку боем.
В районе Бахмута наступательная активность российских войск также была низкой.
Наступление российской армии вокруг города Донецка остается активным, хотя интенсивность по сравнению с предыдущими тремя днями снизилась. Вчерашние атаки не привели к каким-либо изменениям на линии фронта.
На Южном фронте российская армия предприняла несколько попыток наступления в районе города Токмак, но никаких изменений обстановки это не принесло. Активность российских атак на восточном берегу Днепра несколько возросла, но результатов это не принесло.
Вчера турецкий парламент ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО по окончании преднамеренного затягивания, продлившегося более года. К сожалению, в результате этого процесс еще не завершен, и Венгрия, безусловно, попытается привлечь к себе интерес и в этом вопросе.