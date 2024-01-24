Роман Викулов ⟩ Почему нарвские учителя отказываются бастовать?

Если говорить об уровне участия нарвских учителей в республиканской забастовке, то проще всего, точнее и в каком-то смысле правильнее было бы сказать, что он такой, как будто в Нарве никто и не бастует, пишет журналист Роман Викулов.
Для детей и их родителей ничего не изменилось - почти все учебные заведения работают в совершенно обычном, плановом режиме, а в том единственном случае, когда что-то поменялось в деталях, в Эстонской госгимназии, в большом смысле опять же ничего не изменилось. Нарвские дети ходят в детсады, дети ходят в школы. Все как обычно.
Из примерно 700 учителей нарвских муниципальных школ и детсадов бастуют трое, двое из которых - недавно приехавшие эстонцы, не очень понимающие пассивности нарвских коллег, но не видящие возможности остаться безучастными. Болеет в это холодное время, как вы понимаете, больше народу, то есть участвующие единицы - даже не статистическая погрешность на фоне общего числа отсутствующих.
На общем безмятежном фоне поразительно активна Нарвская эстонская государственная гимназия, где из 28 педагогов 11 присоединились ко всеэстонстонской учительской забастовке. Возможно, главная причина этой невероятной для Нарвы активности в одном конкретном учебном заведении - то, что директор гимназии Ирене Кяосаар не просто лояльно относится к участию части коллектива в забастовке, но даже открыто поддерживает отстаивание своих прав, интересов всего образовательного сектора.
Для педагогов этой нарвской госгимназии, эстонцев в основном, их участие в забастовке - это, прежде всего, поддержка коллег, трудящихся по всей Эстонии.
Рассказывают, что директора некоторых нарвских муниципальных учебных заведений, напротив, настойчиво призывали учителей проигнорировать забастовку, говоря о том, что таким образом они продемонстрируют ответственный подход к своей работе, к интересам учеников и родителей, намекая, что уход с рабочего места, даже в благих целях, может иметь самые серьезные последствия. Но понятно, что двусмысленные намеки - это так себе, то есть за них можно принять и то, что ими не является, а общий интерес руководителей добиваться того, чтобы вверенные им заведения работали как часы, обычен, банален, какую оценку его бескомпромиссному отстаиванию в отдельных случаях не давай.
Все это в любом случае несущественно, если посмотреть на то, что происходит в других государственных учебных заведениях Нарвы, не только в эстонской госгимназии.
В, условно говоря, «русской» госгимназии, что на улице Пушкина, бастует всего один педагог. В государственной Ваналиннаской школе, в которой учится около 540 детей, никто не участвует в забастовке. Важно то, что Ваналиннаская входит в объединенную группу трех учебных заведений, управляющуюся все той же прогрессивной Иреной Кяосаар, но в данном случае ее лояльность и поддержка протестной активности педагогов роли не сыграли никакой. Учителя предпочли постоять в сторонке, то есть поработать как обычно.
Почему? Почему нарвские учителя в целом настолько безучастны? Причин несколько. Главная, в любом случае, деньги.
Во-первых, каждый пропущенный день - это «минус 70-сто евро в зарплате». На эту тему в нарвской учительской среде принято говорить не о себе, а о ситуации в Нарве в целом, «для Нарвы - это большие деньги».
Во-вторых, тут очень значим фактор региональной доплаты, 50-процентной, педагогам, имеющим категорию С1, готовым к переходу на эстонский язык обучения, стартующим 1 сентября этого года. Те нарвские учителя, у которых нет высшей языковой категории, а их около 500 из 700, в целом чувствуют себя слишком неуверенно, чтобы биться за все-таки незначительное повышение основной зарплаты в свете того, что скоро могут вообще остаться без работы.
Те кто получает надбавку, вполне ею удовлетворены, считают, что требовать большего все-таки не совсем правильно.
В то же время, очень велика вероятность, что выплата дополнительных 50 процентов прекратится осенью из-за отсутствия у государства денег, которых до конца года уже не хватает (обнадеживающей информации пока нет никакой). Нарвитяне опасаются, что, если всем эстонским учителям поднимут зарплату, то учителей Северо-Востока оставят без доплат. Вообще, уверенность, что никаких доплат в последние месяцы 2024-го уже не будет точно, не будет и потом, очень сильна. «Не хотят раскачивать лодку» - это, наверное, достаточно точное обозначение позиции нарвских учителей с С1.
Также «про деньги» то, что люди не верят, что забастовка даст результат. Не верят в то, что правительство пойдет навстречу учителям, насколько мощно бы они не выступили. В нарвском случае это, конечно, не только про неверие в силу учительского протеста, силу гражданского общества именно в нынешней ситуации, а вообще - нарвитяне привыкли считать, что власть все-равно все сделает по своему. А тут ссылаются еще на настойчивые высказывания той же Каи Каллас, что деньги на повышение зарплат просто неоткуда взять, просто неоткуда.
Люди рассуждают так, что в зарплатах они точно благодаря забастовке потеряют, а выгода призрачна в самом лучшем случае, а если быть реалистами, то шансов на нее вообще нет.
О том, что в свете отмены региональных надбавок надо добиваться роста основного оклада, никто не говорит. О поддержке коллег из других регионов также мало от кого услышишь. Нарвские учителя не ощущают себя частью большого учительского сообщества, но это не только разговор о эстонском языке, с которым у многих проблемы.
Неверие в забастовку, конечно, объясняется и отсутствием в Нарве сильного профсоюзного учительского движения - пара местных профсоюзов малоактивны, малоэффективны, а их согласие отказаться от забастовок на местном уровне, зафиксированное коллективным договором с нарвской властью, даже никого особенно не удивило в свое время.
В Эстонском союзе работников образования состоит очень мало учителей. Это большая проблема, поддерживающая существование многих других.