Роман Викулов ⟩ Почему нарвские учителя отказываются бастовать?

Для детей и их родителей ничего не изменилось - почти все учебные заведения работают в совершенно обычном, плановом режиме, а в том единственном случае, когда что-то поменялось в деталях, в Эстонской госгимназии, в большом смысле опять же ничего не изменилось. Нарвские дети ходят в детсады, дети ходят в школы. Все как обычно.

Из примерно 700 учителей нарвских муниципальных школ и детсадов бастуют трое, двое из которых - недавно приехавшие эстонцы, не очень понимающие пассивности нарвских коллег, но не видящие возможности остаться безучастными. Болеет в это холодное время, как вы понимаете, больше народу, то есть участвующие единицы - даже не статистическая погрешность на фоне общего числа отсутствующих.

На общем безмятежном фоне поразительно активна Нарвская эстонская государственная гимназия, где из 28 педагогов 11 присоединились ко всеэстонстонской учительской забастовке. Возможно, главная причина этой невероятной для Нарвы активности в одном конкретном учебном заведении - то, что директор гимназии Ирене Кяосаар не просто лояльно относится к участию части коллектива в забастовке, но даже открыто поддерживает отстаивание своих прав, интересов всего образовательного сектора.

Для педагогов этой нарвской госгимназии, эстонцев в основном, их участие в забастовке - это, прежде всего, поддержка коллег, трудящихся по всей Эстонии.