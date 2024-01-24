Лжеполицейский выманил у молодой жительницы Таллинна крупную сумму

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 19 января 17-летней девушке позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Неизвестный утверждал, что на имя девушки якобы кто-то взял кредит и, чтобы прекратить незаконную деятельность и избежать проблем, необходимо связаться с банком.