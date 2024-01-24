Лжеполицейский выманил у молодой жительницы Таллинна крупную сумму

В Таллинне полиция расследует случай, когда мошенник, выдававший себя за полицейского, выманил у девушки крупную сумму денег.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 19 января 17-летней девушке позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Неизвестный утверждал, что на имя девушки якобы кто-то взял кредит и, чтобы прекратить незаконную деятельность и избежать проблем, необходимо связаться с банком.
Затем девушке позвонил еще один мошенник, выдавший себя за сотрудника банка, который должен был помочь якобы защитить банковский счет девушки. Позвонившему удалось убедить девушку установить на свое смарт-устройство программу удаленного доступа AnyDesk.
Девушка последовала инструкциям звонившего и в результате перевела 1500 евро неизвестному лицу в Литве.