Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трампа уже почти не догнать в гонке за выдвижение на выборы-2024

Дональд Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, победив своего последнего оставшегося соперника на пост президента от Республиканской партии на выборах в 2024 году, бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.
Его победа означает, что гонка за выдвижение почти окончена, хотя Хейли еще не готова завершить свою кампанию. Этот факт, кстати, явно раздражал бывшего президента в тот вечер, который в остальном был праздничным.
«Она произносит речь так, будто выиграла», - сказал он, после того как Хейли объявила, что остается в гонке.
«Она не выиграла. Она проиграла», - заявил Трамп.
Матч-реванш с президентом Джо Байденом, который, скорее всего, будет представлять Демократическую партию, теперь выглядит более вероятным.
Хотя преимущество Трампа в Нью-Гэмпшире составило не 20 пунктов, как предсказывали опросы, его должно хватить с лихвой, чтобы сохранить нынешнее направление гонки.
Он победил с большим перевесом в первом раунде праймериз в Айове. И все предстоящие штаты в календаре республиканских первичных выборов, по опросам, еще больше склоняются в его пользу, чем Нью-Гэмпшир. Поэтому можно предположить, что его марш к номинации скоро превратится в масштабное наступление.
С каждым голосованием истинное положение дел становится все более явным.
На протяжении многих месяцев опросы показывали, что Республиканская партия по-прежнему остается партией Дональда Трампа.
Лояльность его электората непоколебима, несмотря на сопровождающие его драмы - как юридические, так и политические.
Его консервативный популизм отвечает запросам его избирателей, как и его внимание к таким вопросам, как иммиграция, преступность и энергетика.
Возможно, это не остановит Никки Хейли в краткосрочной перспективе, но реальность такова, что Нью-Гэмпшир был ее лучшим шансом сорвать устойчивое продвижение Трампа к номинации на пост президента от Республиканской партии.
Она потратила в Нью-Гэмпшире десятки миллионов долларов и получила поддержку губернатора этого популярного республиканского штата, но независимых избирателей и привлеченной значительной части выпускников колледжей оказалось недостаточно, чтобы обеспечить победу.
Теперь Хейли с нетерпением ждет предварительных выборов в ее родном штате Южная Каролина, которые пройдут в следующем месяце.
Для продолжения борьбы ей нужно, чтобы пожертвования на ее предвыборную кампанию продолжали поступать. Однако это не гарантировано: даже при том, что пока все лучше, чем ожидалось, дистанция между ней и номинацией не сокращается, а увеличивается, поскольку, по опросам, во многих оставшихся штатах Трамп лидирует с большим отрывом.
Если она останется на плаву, ее возвращение в родной штат может оказаться не особенно теплым.
Трамп пользуется поддержкой большей части республиканского истеблишмента Южной Каролины и лидирует в опросах. На это бывший президент сразу же обратил внимание в своей речи во вторник вечером.
«Мы отправимся в Южную Каролину, где, я думаю, мы легко победим», - сказал он перед ликующей толпой в городе Нашуа.
Поражение в ее родной вотчине было бы позорным завершением относительно успешной кампании Хейли.
Возможно, она предпочтет избежать этого, но у нее есть еще месяц, чтобы попытаться изменить ситуацию.
Даже если Хейли в конечном итоге сдастся в ближайшие дни, результаты в Нью-Гэмпшире должны вызвать некоторую обеспокоенность у команды Трампа.
Опрос избирателей, проведенный Fox News, показал, что 32% тех, кто участвовал в республиканских праймериз штата, не станут голосовать за Трампа на всеобщих выборах, если он выиграет номинацию.
Только 49% заявили, что являются сторонниками «движения MAGA» (аббревиатура лозунга кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой»).
Канал CBS также изучил базу поддержки Трампа и увидел ее слабые места.
Согласно опросу, среди избирателей, называющих себя ультраконсерваторами, он набрал 88% голосов.
Среди избирателей без высшего образования и практикующих христиан его поддерживают 66%.
Среди умеренных республиканцев он выиграл лишь 23% голосов и 39% - среди выпускников колледжей. Именно у этих двух групп ему придется искать поддержки, если он хочет победить Байдена.
Как бы то ни было, результаты в Нью-Гэмпшире все больше приближают нас к сценарию 2020 года - Трамп против Байдена, даже если, судя по опросам, многим американцам совсем не нравится такая перспектива.