Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трампа уже почти не догнать в гонке за выдвижение на выборы-2024

Его победа означает, что гонка за выдвижение почти окончена, хотя Хейли еще не готова завершить свою кампанию. Этот факт, кстати, явно раздражал бывшего президента в тот вечер, который в остальном был праздничным.

«Она произносит речь так, будто выиграла», - сказал он, после того как Хейли объявила, что остается в гонке.

«Она не выиграла. Она проиграла», - заявил Трамп.

Матч-реванш с президентом Джо Байденом, который, скорее всего, будет представлять Демократическую партию, теперь выглядит более вероятным.

Хотя преимущество Трампа в Нью-Гэмпшире составило не 20 пунктов, как предсказывали опросы, его должно хватить с лихвой, чтобы сохранить нынешнее направление гонки.

Он победил с большим перевесом в первом раунде праймериз в Айове. И все предстоящие штаты в календаре республиканских первичных выборов, по опросам, еще больше склоняются в его пользу, чем Нью-Гэмпшир. Поэтому можно предположить, что его марш к номинации скоро превратится в масштабное наступление.

С каждым голосованием истинное положение дел становится все более явным.

На протяжении многих месяцев опросы показывали, что Республиканская партия по-прежнему остается партией Дональда Трампа.

Лояльность его электората непоколебима, несмотря на сопровождающие его драмы - как юридические, так и политические.

Его консервативный популизм отвечает запросам его избирателей, как и его внимание к таким вопросам, как иммиграция, преступность и энергетика.