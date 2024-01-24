ВАЖНО! ⟩ Таллинн хочет обновить порядок передачи в пользование социального и муниципального жилья

Муниципальное жилье предоставляется необходимым для города работникам, а также в качестве временной жилплощади людям, жилье которых в результате чрезвычайного происшествия, пожара или другого несчастья стало непригодным для проживания.

В качестве важного изменения вице-мэр также привел общую городскую очередь на получение жилплощади. «Таким образом, при введении нового порядка передачи в пользование городской жилплощади у города появится лучший обзор списка нуждающихся в помощи и оказание услуги станет более гибким», - сказал Терик.

В соответствии с проектом постановления, при введении изменений в порядок передачи в пользование городского жилья действовал бы переходный период сроком три года с 1 мая 2024 по 30 апреля 2027 года. Это обеспечит обращающихся за получением жилья горожан возможностью получения необходимых консультаций и обслуживания, а также предоставит время для оценки необходимости в оказании помощи людям, использующим городское жилье на основании завершающихся договоров, и тем, кто уже стоит на учете.

По данным на 1 января 2024 года в собственности или в пользовании города находится 4873 жилплощади, договоры об аренде заключены на использование 4741. На учете в качестве ходатайствующих о получении городской жилплощади находятся 1559 человек.

Если Таллиннское горсобрание утвердит проект постановления, новый порядок передачи в пользование жилплощади вступит в силу с 1 мая 2024 года.