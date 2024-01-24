ВАЖНО! ⟩ Таллинн хочет обновить порядок передачи в пользование социального и муниципального жилья

Сегодня Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект постановления, которое упорядочивает передачу в пользование жилых помещений и принципы их администрирования. Главной целью является предоставление городской жилплощади в разумные сроки тем людям, которым это наиболее необходимо.
По словам вице-мэра Тийта Терика, город намерен упорядочить и модернизировать порядок передачи жилья в пользование, чтобы в разумные сроки обеспечить жильем тех горожан, которые наиболее нуждаются в этом.
Согласно новому порядку, городская жилплощадь будет передаваться в пользование:
- нуждающемуся в социальной помощи жителю столицы, степень потребности в помощи которого предварительно была оценена в отделе социального обеспечения при районной управе по месту жительства;
- необходимому для города работнику;
- людям, жилье которых ввиду чрезвычайного происшествия стало непригодным для жизни (временно).
По-прежнему использование городского жилья обеспечивается вынужденным квартиросъемщикам, если условия договора об аренде соблюдены.
«Город по-прежнему оказывает поддержку горожанам, испытывающим трудности социально-экономического характера – пожилым людям, молодым семьям, людям с особыми потребностями, если степень необходимости в получении помощи предварительно оценена и установлена», - пояснил Терик.
Находящееся в собственности города жилье, которое передается в пользование жителям города, впредь будет делиться на категории социального и муниципального жилья.
Прежде числившаяся как жилплощадь, предоставляемая работодателем, согласно новому порядку также станет муниципальной. Одно из важнейших планируемых изменений в порядке использования жилых помещений затрагивает городское социальное жилье и его передачу в пользование.
Социальное жилье передается в пользование, если социальный отдел при районной управе по месту жительства предварительно оценил степень потребности человека в помощи в целом и принял решение о предоставлении услуги социального жилья. Если потребность в помощи у заявителя пропадает, завершается и право на использование предоставляемого городом жилья.
Муниципальное жилье предоставляется необходимым для города работникам, а также в качестве временной жилплощади людям, жилье которых в результате чрезвычайного происшествия, пожара или другого несчастья стало непригодным для проживания.
В качестве важного изменения вице-мэр также привел общую городскую очередь на получение жилплощади. «Таким образом, при введении нового порядка передачи в пользование городской жилплощади у города появится лучший обзор списка нуждающихся в помощи и оказание услуги станет более гибким», - сказал Терик.
В соответствии с проектом постановления, при введении изменений в порядок передачи в пользование городского жилья действовал бы переходный период сроком три года с 1 мая 2024 по 30 апреля 2027 года. Это обеспечит обращающихся за получением жилья горожан возможностью получения необходимых консультаций и обслуживания, а также предоставит время для оценки необходимости в оказании помощи людям, использующим городское жилье на основании завершающихся договоров, и тем, кто уже стоит на учете.
По данным на 1 января 2024 года в собственности или в пользовании города находится 4873 жилплощади, договоры об аренде заключены на использование 4741. На учете в качестве ходатайствующих о получении городской жилплощади находятся 1559 человек.
Если Таллиннское горсобрание утвердит проект постановления, новый порядок передачи в пользование жилплощади вступит в силу с 1 мая 2024 года.