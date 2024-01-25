Некоторые россиянки еще радостно позируют в военной форме советских времен, а другие уже на себе прочувствовали, что такое война.

В России серьезно растет недовольство жен гражданских, мобилизованных на войну в Украине. Женщины требуют от властей немедленно вернуть своих мужей и отцов своих детей. Rus.Postimees пообщался с самой активной участницей этого движения и попытался понять: вот она, та самая история, когда «низы больше не хотят», или эта «революция» так и останется бурей в стакане воды.