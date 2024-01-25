В России серьезно растет недовольство жен гражданских, мобилизованных на войну в Украине. Женщины требуют от властей немедленно вернуть своих мужей и отцов своих детей. Rus.Postimees пообщался с самой активной участницей этого движения и попытался понять: вот она, та самая история, когда «низы больше не хотят», или эта «революция» так и останется бурей в стакане воды.
Минобороны РФ в конце 2023 года впервые озвучило официальные цифры по числу мобилизованных граждан, которые с осени 2022 года воюют в Украине. Всего было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований (по данным «Медиазоны», более полумиллиона человек). И только 33 тысяч мобилизованных пришли в военкоматы самостоятельно, по доброй воле. Остальные не захотели или не смогли не заметить присланные повестки.