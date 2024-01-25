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Женский бунт ⟩ Жены российских мобилизованных выходят на тропу войны? (1)

Наталия Гребнева
, журналист
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Некоторые россиянки еще радостно позируют в военной форме советских времен, а другие уже на себе прочувствовали, что такое война.
Некоторые россиянки еще радостно позируют в военной форме советских времен, а другие уже на себе прочувствовали, что такое война. Фото: EPA

В России серьезно растет недовольство жен гражданских, мобилизованных на войну в Украине. Женщины требуют от властей немедленно вернуть своих мужей и отцов своих детей. Rus.Postimees пообщался с самой активной участницей этого движения и попытался понять: вот она, та самая история, когда «низы больше не хотят», или эта «революция» так и останется бурей в стакане воды.

Минобороны РФ в конце 2023 года впервые озвучило официальные цифры по числу мобилизованных граждан, которые с осени 2022 года воюют в Украине. Всего было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований (по данным «Медиазоны», более полумиллиона человек). И только 33 тысяч мобилизованных пришли в военкоматы самостоятельно, по доброй воле. Остальные не захотели или не смогли не заметить присланные повестки.

В докладе Минобороны «Армия в цифрах - 2023» нарисован средний портрет мобилизованного в 2022 году. Это мужчина со средним или средним специальным образованием в возрасте 35 лет. Высшее образование имели 7% мобилизованных. Также отмечается, что 57% призванных на службу лиц женаты, у 31% мобилизованных есть один ребенок, у 0,3% - трое детей.

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