Помогавшего ВСУ эстонца подозревают в совершении в Украине дорожной аварии со смертельным исходом

Трагическая авария произошла в Днепропетровской области вечером 29 декабря, когда Таннинг доставлял очередную партию гуманитарной помощи украинскому подразделению. Таннинг находился за рулем грузовика Volvo, предназначенного для украинских солдат. Таниннг ехал на нем при плохих погодных условиях и в темноте. Впереди ехал внедорожник Nissan, который в результате удара сзади, полученного от грузовика под управлением Таннинга, отбросило в ехавший перед ним трактор. Мужчина, сидевший на переднем пассажирском сиденье во внедорожнике, погиб.