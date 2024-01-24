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Помогавшего ВСУ эстонца подозревают в совершении в Украине дорожной аварии со смертельным исходом

Яанус Пийрсалу Мейнхард Пулк
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Мартин Таннинг загружает в автомобиль закупленное им на пожертвования медоборудование.
Мартин Таннинг загружает в автомобиль закупленное им на пожертвования медоборудование. Фото: Ain Liiva

Эстонец Мартин Таннинг, который помогал украинской армии сбором снаряжения для борьбы с российской агрессией, уже почти месяц находится под стражей в Днепре. Таннинга подозревают в совершении автоаварии, в которой погиб человек. Полиция также установила, что Таннинг был в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Трагическая авария произошла в Днепропетровской области вечером 29 декабря, когда Таннинг доставлял очередную партию гуманитарной помощи украинскому подразделению. Таннинг находился за рулем грузовика Volvo, предназначенного для украинских солдат. Таниннг ехал на нем при плохих погодных условиях и в темноте. Впереди ехал внедорожник Nissan, который в результате удара сзади, полученного от грузовика под управлением Таннинга, отбросило в ехавший перед ним трактор. Мужчина, сидевший на переднем пассажирском сиденье во внедорожнике, погиб.

«Это было сочетание множества плохих обстоятельств», - резюмировал фатальную аварию один из друзей Таннинга.

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