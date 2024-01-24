ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни учителей собрались на Ратушной площади университетского города на демонстрацию

За десять минут до официального начала демонстрации общее настроение на месте было спокойным, но ощущалось тревожное ожидание. Среди собравшихся нескольких сотен человек можно было увидеть политика EKRE и члена Тартуского горсобрания Сильвера Куусика.

На плакатах, которые вы взяли с собой, можно было увидеть разные послания, например: «Хватит кудахтать, пора нести яйца», «Кто будет учить твоих детей в будущем?», также на плакатах была отмечена премьер-министр Кая Каллас. Там также присутствовали и учащиеся, на плакатах которых было написано: «Мой учитель – самый лучший».