Сегодня в полдень местные, а также приехавшие издалека учителя собрались на демонстрацию на площади перед Тартуской ратушей, чтобы выразить свою поддержку забастовке.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни учителей собрались на Ратушной площади университетского города на демонстрацию
За десять минут до официального начала демонстрации общее настроение на месте было спокойным, но ощущалось тревожное ожидание. Среди собравшихся нескольких сотен человек можно было увидеть политика EKRE и члена Тартуского горсобрания Сильвера Куусика.