В минувшем году погибли в огне и утонули в воде 72 человека

В прошлом году спасателям поступило 30 674 вызова, что является новым рекордом. Значительный рост количества вызовов был вызван плохими погодными условиями. Например, из-за бушующего в октябре шторма «Патрик» спасателям поступило около 1500 звонков. Спасатели-добровольцы также реагировали на вызовы активнее, чем когда-либо прежде - 3883 раз.

В прошлом году пожаров произошло немного больше (3118), чем в 2022 году, когда их было 3061. Число пожаров в домах неуклонно снижается в течение нескольких лет: в прошлом году их было 499.

В минувшем году в результате пожара погибло 35 человек, что является самым низким показателем в истории Эстонии после восстановления ее независимости. Мы спасли от огня 90 человек. Пожары со смертельным исходом, как правило, случались с пожилыми людьми (средний возраст 59 лет), которые часто находились в нетрезвом состоянии (около 90%). Курение остается основной причиной смертельных пожаров.

В 2023 году, по предварительным данным, в происшествиях на воде погибло 37 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 7 лет. Во всех случаях дети были без присмотра. Мы спасли из воды 24 человека. Средний возраст погибших взрослых составил 58 лет. Более половины были в возрасте 61 года и старше. По предварительным данным, около половины погибших на воде взрослых были пьяны или подозревались в употреблении алкоголя.