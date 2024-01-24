В минувшем году погибли в огне и утонули в воде 72 человека

В прошлом году в пожарах погибло 35 человек, утонуло в воде 37 человек. Потребность в помощи спасателей достигла нового рекорда - впервые за год поступило более 30 тысяч вызовов.
В прошлом году спасателям поступило 30 674 вызова, что является новым рекордом. Значительный рост количества вызовов был вызван плохими погодными условиями. Например, из-за бушующего в октябре шторма «Патрик» спасателям поступило около 1500 звонков. Спасатели-добровольцы также реагировали на вызовы активнее, чем когда-либо прежде - 3883 раз.
В прошлом году пожаров произошло немного больше (3118), чем в 2022 году, когда их было 3061. Число пожаров в домах неуклонно снижается в течение нескольких лет: в прошлом году их было 499.
В минувшем году в результате пожара погибло 35 человек, что является самым низким показателем в истории Эстонии после восстановления ее независимости. Мы спасли от огня 90 человек. Пожары со смертельным исходом, как правило, случались с пожилыми людьми (средний возраст 59 лет), которые часто находились в нетрезвом состоянии (около 90%). Курение остается основной причиной смертельных пожаров.
В 2023 году, по предварительным данным, в происшествиях на воде погибло 37 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 7 лет. Во всех случаях дети были без присмотра. Мы спасли из воды 24 человека. Средний возраст погибших взрослых составил 58 лет. Более половины были в возрасте 61 года и старше. По предварительным данным, около половины погибших на воде взрослых были пьяны или подозревались в употреблении алкоголя.
Большинство людей погибли во время купания и падения в воду при нахождении возле водоема. Также несколько людей утонули во время рыбалки и использования плавсредства. Характерной особенностью прошлого года является то, что почти в 35% случаев неизвестно, при каких обстоятельствах человек попал в воду и был ли это все-таки несчастный случай.
За год саперы центра разминирования Спасательного департамента получили 1523 вызова и уничтожили 10 840 взрывоопасных предметов, в том числе более половины в Ида-Вирумаа.
В 2023 году единая спасательная сеть выросла до 4737 человек. Среди них 1588 человек личного состава команд в 72 государственных командах и 2628 добровольных спасателей в 119 добровольных командах. Впервые в ряды присоединились и помощники саперов.
Необходимо продолжать инвестировать
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, ряд проблем подтверждает необходимость продолжать инвестировать в подготовку спасателей, условия труда и заработную плату.
«Мы привыкли говорить об оборонных расходах узко в контексте военной национальной обороны. Но если мы хотим, чтобы воля к защите не оставалась просто модным словом, мы должны создать у жителей чувство безопасности, и чтобы люди сами знали, как помочь себе и другим в кризисной ситуации. В развитии повседневной профилактической и оперативной работы, а также защиты населения роль Спасательного департамента незаменима, поскольку задач - как в прямом, так и в общем смысле - постоянно прибавляется», - подчеркнул Ляэнеметс.
Одним из позитивных моментов прошлого года министр внутренних дел отметил, что, в отличие от предыдущих лет, на работу в сферу спасения пришло больше людей, чем ушло. «Положительный баланс, несомненно, обусловлен, в том числе, прошлогодним повышением заработной платы, что стимулирует людей вступать в ряды спасателей или возвращаться на работу в сферу спасения», - сказал Ляэнеметс.
Министр внутренних дел также подчеркнул роль добровольческих спасательных команд в поддержку профессиональным спасателям и обеспечении чувства безопасности в сообществах. «Добровольным спасателям в прошлом году были выделены дополнительные гранты в размере более 4,6 миллиона евро на ремонт и строительство командных зданий или улучшение уровня оснащения. Расширение возможностей добровольных спасателей обязательно должно быть продолжено», - добавил министр внутренних дел.
«Помимо традиционных задач Спасательного департамента, с февраля 2022 года мы активно начали развивать гражданскую защиту. Чтобы отработать сотрудничество с другими ведомствами и проверить наши возможности, мы провели несколько учений, самым крупным из которых было CREVEX, которое состоялось осенью, а также отметили на карте общественные убежища и места эвакуации. Установка сирен оповещения оказалась более сложным проектом, чем мы думали изначально, но мы работаем над тем, чтобы запустить их к концу года. В этом году основное внимание уделяется повышению осведомленности жителей о кризисе и готовности местных органов власти к кризисным ситуациям», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.