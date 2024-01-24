Самые популярные цвета автомобилей в Эстонии

Какой тон лучше всего характеризует нашу капризную эстонскую погоду? Как выяснилось в ходе опроса, именно пасмурные и непримечательные цвета для автомобилей являются самыми популярными.

Большинство покупателей автомобилей в Эстонии выбирают практичные цвета

По данным carVertical в Эстонии 31,7% всех автомобилей - серые, 21,1% - черные и 19% - белые. Это также отражает тенденции в других странах, где однотонные автомобили наиболее популярны. Серый, черный и белый также более практичны, просты в уходе и не требуют излишнего внимания, что немаловажно для каждого автовладельца.

В 2000 году доля серых автомобилей в Эстонии составляла 27,6%, а это значит, что популярность этого оттенка за десятилетия несколько возросла. Популярность белого цвета росла еще быстрее: с 8% в 2000 году до 14% в 2010 году и до 24,4% в 2020 году.

Многие водители не выбирают яркие оттенки, поскольку с годами они могут потускнеть, в результате чего стоимость автомобиля снизится. Вот почему важно держать автомобиль в тени, чтобы краска не выцветала.

«Долгое время правили монохроматические тона. Белый, серебристый, серый и черный популярны во всем мире. В 2023 году были очень популярны автомобили синего цвета, тогда как остальные оттенки остаются в тени традиционных цветов», - говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical.

Производители стали меньше предлагать покупателям автомобили разных цветов