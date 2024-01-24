Самые популярные цвета автомобилей в Эстонии

Водители выбирают цвет для своих автомобилей, исходя из личных предпочтений и культурных факторов. Компания carVertical, занимающаяся данными об автомобилях, провела в Эстонии опрос, который показал, что эстонцы предпочитают скромные цвета и не торопятся приобретать автомобили ярких цветов.
Какой тон лучше всего характеризует нашу капризную эстонскую погоду? Как выяснилось в ходе опроса, именно пасмурные и непримечательные цвета для автомобилей являются самыми популярными.
Большинство покупателей автомобилей в Эстонии выбирают практичные цвета
По данным carVertical в Эстонии 31,7% всех автомобилей - серые, 21,1% - черные и 19% - белые. Это также отражает тенденции в других странах, где однотонные автомобили наиболее популярны. Серый, черный и белый также более практичны, просты в уходе и не требуют излишнего внимания, что немаловажно для каждого автовладельца.
В 2000 году доля серых автомобилей в Эстонии составляла 27,6%, а это значит, что популярность этого оттенка за десятилетия несколько возросла. Популярность белого цвета росла еще быстрее: с 8% в 2000 году до 14% в 2010 году и до 24,4% в 2020 году.
Многие водители не выбирают яркие оттенки, поскольку с годами они могут потускнеть, в результате чего стоимость автомобиля снизится. Вот почему важно держать автомобиль в тени, чтобы краска не выцветала.
«Долгое время правили монохроматические тона. Белый, серебристый, серый и черный популярны во всем мире. В 2023 году были очень популярны автомобили синего цвета, тогда как остальные оттенки остаются в тени традиционных цветов», - говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical.
Производители стали меньше предлагать покупателям автомобили разных цветов
Более темные цвета часто используются в более роскошных автомобилях. Но их предпочитают лишь немногие водители, поскольку эти оттенки притягивают тепло, пыль и грязь. Хотя это не является большой проблемой для покупателей в Центральной или Западной Европе, на южных рынках такие автомобили не так популярны.
Яркие цвета на рынке подержанных автомобилей в Эстонии не так популярны: желтый цвет составлял, например, 0,9% из всех автомобилей, проверенных carVertical, красный – 6,9% и синий – 9,6%.
Желтый цвет никогда не был популярным выбором: в 2000 году только 2,7% автомобилей были желтыми, в 2010 году этот показатель упал до 0,5%, а в 2020 году составил 1,3%.
Хотя доля красных автомобилей колебалась с годами, у них всегда была стабильная фанатская база: 6,2% в 2000 году, 5,9% в 2010 году и 5,9% в 2020 году.
Синий раньше был немного популярнее, чем сейчас: 18,2% автомобилистов выбрали этот цвет в 2000 году, 8,3% в 2010 году и 10% в 2020 году.
«Производители стали меньше предлагать покупателям автомобили разных цветов. Пару десятилетий назад мы видели много красочных автомобилей, но теперь палитры изменились, поскольку большинство покупателей не хотят выделяться из толпы и выбирают автомобили более традиционных оттенков. Некоторые водители даже думают, что продажа, например, красного или желтого автомобиля занимает гораздо больше времени, чем продажа того же автомобиля, окрашенного в черный или серебристый цвет», - рассказывает Бузелис.
При поиске подержанного автомобиля важно отдавать предпочтение его состоянию, а не цвету. Поскольку сильно поврежденные и отремонтированные автомобили могут иметь разные слои краски, Бузелис рекомендует брать с собой специальный инструмент для измерения толщины краски, когда вы отправляетесь на тест-драйв.