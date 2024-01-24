Стоматологи хотят заниматься и ортодонтическим лечением, ортодонты возражают

Согласно закону, ортодонтической практикой может заниматься только ортодонт, но в действительности границы между отдельными видами деятельности на данный момент нет, пишет ERR. Поэтому стоматологи считают, что стоматологи вполне могут выполнять наиболее простую ортодонтическую работу в тех случаях, когда стоматолог прошел соответствующее обучение.