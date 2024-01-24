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Стоматологи хотят заниматься и ортодонтическим лечением, ортодонты возражают

PM Tervis
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В кабинете у стоматолога. Иллюстративное фото.
В кабинете у стоматолога. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Между ортодонтами и стоматологами возникли разногласия. По мнению стоматологов, они тоже могли бы выполнять наиболее простые ортодонтические процедуры. Ортодонты, очереди к которым растягиваются на годы, с этим не согласны, пишет портал Med24.

Согласно закону, ортодонтической практикой может заниматься только ортодонт, но в действительности границы между отдельными видами деятельности на данный момент нет, пишет ERR. Поэтому стоматологи считают, что стоматологи вполне могут выполнять наиболее простую ортодонтическую работу в тех случаях, когда стоматолог прошел соответствующее обучение.

Предложение стоматологов таково, что стоматологи могут выполнять наиболее простую ортодонтическую работу, например, выравнивание зубного ряда, о чем сказала Катрин Метстак, президент союза стоматологов.

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