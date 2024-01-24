Видео ⟩ Центр госязыка начал административное производство против украинки за незнание латышского

Начальник Мефтод расстроен происходящим, поскольку боится, что его тоже могут наказать, хотя закон предусматривает, что украинцев можно принимать на работу даже без знания латышского, если это не мешает им выполнять обязанности.

«Она берет трубку и обслуживает клиентов только тогда, когда [никто другой] не может: другой человек ушел либо развозить доставку, либо за продуктами. Мы пытаемся сделать обслуживающий персонал латышскоязычным, а украинцев просим печь пиццы - они очень старательные, много работают, делают качественный продукт. Конечно, девушка очень переживает по этому поводу», - говорит владелец пиццерии Jūsu pica Алексей Шмит.

VVC поясняет - во время первого визита обоим представителям компании сообщили, что при обслуживании людей незнание языка не должно мешать выполнению трудовых обязанностей. Утверждается, что процесс о нарушении был инициирован в связи с тем, что во время второго визита, состоявшегося полгода спустя, ситуация существенно не изменилась. Кроме того, оба раза с клиентами, вероятно, общалась украинка.

«Установлено, что работает один и тот же человек, но он находится в Латвии достаточно длительное время. Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в описании работы. Важно то, что он делает на рабочем месте. Хочу подчеркнуть, что мы никогда не возражали против особого статуса этих лиц и с уважением относились к их возможностям как беженцев, поэтому было дано время на изучение языка», - подчеркнули в VVC.

В центре также заверяют, что в отношении работодателя дело о нарушении не возбуждено, поэтому наказание ему не грозит. Судить об исходе дела против украинской беженки также преждевременно до принятия окончательного решения.

Видео: сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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