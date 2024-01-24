Видео ⟩ Центр госязыка начал административное производство против украинки за незнание латышского

Центр государственного языка (VVC) начал производство об административном правонарушении в отношении беженки из Украины, работающей в латвийской пиццерии, за то, что она недостаточно хорошо говорит по-латышски, хотя иногда общается с клиентами, сообщает RUS TVNET со ссылкой на TV3 Ziņas.
Закон позволяет трудоустроить украинцев даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.
Катерина Мефтод бежала в Латвию со всей семьей вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и через несколько месяцев устроилась на работу в пиццерию, хотя на родине училась на юриста.
Через несколько месяцев в пиццерию пришел инспектор VVC, поскольку поступила жалоба о том, что клиентов там обслуживают по-русски. Мефтод рассказала в программе, что подавший жалобу утверждал, что она даже не здоровалась по-латышски, хотя, по ее словам, это неправда. Она заверила, что знает стандартные фразы на латышском языке и посещает языковые курсы.
Первый визит инспектора VVC завершился переговорами, но на прошлой неделе после повторной жалобы инспектор пришел снова. Вскоре после этого Мефтод получила письмо о том, что против нее возбуждено дело об административном правонарушении.
Украинка рассказала в программе, что часто заменяет заболевших сотрудников, но это происходит только в одной смене с латышскоязычным коллегой. Большую часть времени она работает только поваром, но случается и так, что другой коллега уезжает развозить доставку, рядом звонит телефон или заходит клиент.
«Я не могу не заговорить с ним и не обернуться - это тоже было бы ненормально. Я могу сказать, что доставки сегодня нет или есть или "какую пиццу вы хотите?" - я кое-что знаю», - сказала украинка.
Начальник Мефтод расстроен происходящим, поскольку боится, что его тоже могут наказать, хотя закон предусматривает, что украинцев можно принимать на работу даже без знания латышского, если это не мешает им выполнять обязанности.
«Она берет трубку и обслуживает клиентов только тогда, когда [никто другой] не может: другой человек ушел либо развозить доставку, либо за продуктами. Мы пытаемся сделать обслуживающий персонал латышскоязычным, а украинцев просим печь пиццы - они очень старательные, много работают, делают качественный продукт. Конечно, девушка очень переживает по этому поводу», - говорит владелец пиццерии Jūsu pica Алексей Шмит.
VVC поясняет - во время первого визита обоим представителям компании сообщили, что при обслуживании людей незнание языка не должно мешать выполнению трудовых обязанностей. Утверждается, что процесс о нарушении был инициирован в связи с тем, что во время второго визита, состоявшегося полгода спустя, ситуация существенно не изменилась. Кроме того, оба раза с клиентами, вероятно, общалась украинка.
«Установлено, что работает один и тот же человек, но он находится в Латвии достаточно длительное время. Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в описании работы. Важно то, что он делает на рабочем месте. Хочу подчеркнуть, что мы никогда не возражали против особого статуса этих лиц и с уважением относились к их возможностям как беженцев, поэтому было дано время на изучение языка», - подчеркнули в VVC.
В центре также заверяют, что в отношении работодателя дело о нарушении не возбуждено, поэтому наказание ему не грозит. Судить об исходе дела против украинской беженки также преждевременно до принятия окончательного решения.
Видео: сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!