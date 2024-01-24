В Латвии сдали внаем замок: столько же стоит аренда трехкомнатной квартиры в центре Таллинна

Во вторник завершился организованный самоуправлением Сигулдского края аукцион прав аренды недвижимости Kārļzemnieki, известный широкой публике как Инчукалнский охотничий дворец. В аукционе приняли участие два претендента, один из которых предложил наибольшую сумму - 762,30 евро, включая НДС.

Первоначальная арендная плата, или условная стартовая цена замка в месяц, была установлена ​​в размере 665,50 евро, включая НДС. Победитель аукциона должен заключить договор с муниципалитетом в течение 30 дней.

Объект недвижимости состоит из земельного участка площадью 1,81 га и построек: медицинского корпуса, летнего домика и погреба. Историческое здание имеет большой потенциал и применение, главным образом, благодаря своей аутентичной среде и выгодному географическому расположению. Инчукалнский охотничий дворец, принадлежащий самоуправлению Сигулдского края, был построен в 1914 году.