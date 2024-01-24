Непроверенный способ: в Алабаме намерены впервые казнить путем удушения азотом

Если все останется без изменений, то Кеннет Юджин Смит станет первым человеком в США, которого государство казнит, вынудив вдохнуть чистый азот.

Все последние дни, оставшиеся перед казнью, он не может думать ни о чем другом, кроме как о предстоящей смерти. Его страшит не столько сама казнь, сколько то, что никто не может с уверенностью сказать, будет ли его смерть легкой или мучительной, потеряет ли он сознание сразу или ему предстоят долгие минуты страданий.

Предупреждение: данная статья содержит тяжелые для восприятия описания способов казни, которые могут расстроить или шокировать.

Кеннет Юджин Смит - один из немногих людей в Соединенных Штатах, которого государство собирается казнить уже во второй раз. Первая попытка, несмотря на то, что в распоряжении исполнителей смертного приговора было несколько часов, закончилась неудачей.

Они уложили осужденного на каталку в так называемой камере смерти в тюрьме имени Уильяма Холмана в штате Алабама, застегнули на его теле ремни и попытались ввести ему смертельную смесь химических препаратов.

Однако им так и не удалось попасть иглой в вену, и после неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, казнь была остановлена, поскольку наступила полночь и срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истек.