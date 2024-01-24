Таблицы зарплат, опубликованные Министерством финансов, показывают, что средняя зарплата чиновников в сфере образования даже выше, чем в известной своими хорошими зарплатами Госпрокуратуре.
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ТАБЛИЦА ⟩ В сфере образования не разбогатеешь? Ошибаетесь – у сотрудников министерства невероятные зарплаты
Правительство говорит, что не в состоянии найти десять миллионов евро на повышение зарплат учителей и проведение реформ в сфере образования – нет денег. Однако сфера образования далеко не одинаково недофинансирована. Существует одно государственное учреждение, которое обходит остальных.