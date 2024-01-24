ТАБЛИЦА ⟩ В сфере образования не разбогатеешь? Ошибаетесь – у сотрудников министерства невероятные зарплаты

Правительство говорит, что не в состоянии найти десять миллионов евро на повышение зарплат учителей и проведение реформ в сфере образования – нет денег. Однако сфера образования далеко не одинаково недофинансирована. Существует одно государственное учреждение, которое обходит остальных.