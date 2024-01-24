Ср, 24.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ТАБЛИЦА ⟩ В сфере образования не разбогатеешь? Ошибаетесь – у сотрудников министерства невероятные зарплаты

Лийна Лакс
Copy
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Таблицы зарплат, опубликованные Министерством финансов, показывают, что средняя зарплата чиновников в сфере образования даже выше, чем в известной своими хорошими зарплатами Госпрокуратуре.

Правительство говорит, что не в состоянии найти десять миллионов евро на повышение зарплат учителей и проведение реформ в сфере образования – нет денег. Однако сфера образования далеко не одинаково недофинансирована. Существует одно государственное учреждение, которое обходит остальных.

Весной Министерство финансов опубликовало средние зарплаты государственных служащих. Из этой таблицы видно, что зарплата работников Министерства образования занимает в рейтинге не последнее место, а наоборот. В прошлом году средняя основная зарплата чиновников подведомственного Министерству образования Департамента по вопросам образования и молодежи (Harno) составляла 4189 евро. Основная зарплата руководителя Harno Яака Райе была равна 5900 евро. Таким образом, Harno обошел даже Государственную прокуратуру.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх