Сделанные российскими властями на этой неделе заявления о том, что французские наемники воюют в Украине, были широко распространены в социальных сетях, однако французские официальные лица рассматривают это как начало новой кампании дезинформации.
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Париж: сообщения РФ о гибели в Харькове французских наемников являются дезинформационной кампанией
Обвинения в адрес Франции начались с заявления Министерства обороны России от 17 января, в котором говорилось, что российские войска осуществили точечную атаку на базу иностранных боевиков в Харькове на востоке Украины, и что большинство боевиков на этой базе были французскими наемниками.