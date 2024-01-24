Париж: сообщения РФ о гибели в Харькове французских наемников являются дезинформационной кампанией

Обвинения в адрес Франции начались с заявления Министерства обороны России от 17 января, в котором говорилось, что российские войска осуществили точечную атаку на базу иностранных боевиков в Харькове на востоке Украины, и что большинство боевиков на этой базе были французскими наемниками.