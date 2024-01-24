Завоевавший историческую медаль чемпионата Европы Александр Селевко выступит на катке в Старом городе

Селевко завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачете, набрав в общей сложности 256,99 балла за короткую и произвольную программы. Представитель Франции Адам Сиао Хим Фа выиграл чемпионат Европы с результатом 276,17 балла. Третьим стал итальянец Маттео Риццо с результатом 250,87.

«Мы много лет болеем за нашего фигуриста и очень здорово, что теперь вся Европа увидела, на что он способен. И вернуться оттуда с первой для Эстонии медалью Европы по фигурному катанию – мощное достижение!» – сказала Моника Хауканымм, старейшина Кесклинна.

По словам Сильвера Уусталу, члена правления компании HK Hall OÜ, управляющей таллиннскими катками, это большая честь принять на домашнем льду настоящую суперзвезду фигурного катания.

«Это происходит не каждый день. Мы благодарим Александра за то, что дал нам возможность болеть за него и за прекрасное выступление», - сказал он.

В субботу Александр Селевко представит короткую программу. Все желающие смогут сфотографироваться со звездой и получить автограф. Мероприятие бесплатное.